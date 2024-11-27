Elektrikli bisiklet, hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerindeki kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Abdullah Düveci (20) yönetimindeki elektrikli bisiklet, D.E. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü ile beraberindeki Şükriye Düveci (16) ve Luay İsmail (23), ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralı 3 kişiden Şükriye Düveci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Otomobil sürücüsü polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.