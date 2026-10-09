Elektrikli bisikletten düşen öğretmen hayatını kaybetti

Olay, 30 Eylül tarihinde Akyazı ilçesine bağlı Alaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaağaç İlkokulu'nda görev yapan 55 yaşındaki öğretmen Ufuk Şekerci, okul çıkışında elektrikli bisikletiyle ilerlediği sırada dengesini kaybederek yere düştü. Başını çarpan öğretmen Şekerci, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı öğretmene ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Şekerci, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.





9 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yaklaşık 9 gündür hastanede tedavi gören Ufuk Şekerci, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Şekerci'nin vefatı, ailesi ve eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Hayatını kaybeden öğretmen Ufuk Şekerci'nin cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Akyazı ilçesindeki Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verilecek.