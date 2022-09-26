Haberler Yaşam Haberleri Elektrikli scooterler ölümü davetiye çıkartıyor! Konya’da 14 farklı kazada 16 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 26.9.2022 13:32 Son Güncelleme: 26.9.2022 13:53

Elektrikli scooterler ölümü davetiye çıkartıyor! Konya’da 14 farklı kazada 16 kişi yaralandı

Konya’da hayatı kolaylaştırması adına kullanıma başlanan ve son yıllarda oldukça fazla rağbet gören ‘bin bin’ olarak bilinen elektrikli scooterler, alınmayan önlemler, dikkatsizlik ve uygun olmayan kullanım şartları sebebiyle kazalara yol açıp, can alıyor. Konya’daki 14 farklı scooter kazasında 16 kişi yaralandı. Prof. Dr. Mehmet Arazi, kazaya karışan sürücülerin yüzde 40’ının ilk kez scooter kullandıklarını, bunun da ölüme kadar varan kazalara sebep olduğunu ifade etti.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Elektrikli scooterler ölümü davetiye çıkartıyor! Konya’da 14 farklı kazada 16 kişi yaralandı

Konya'da son dönemde en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri olarak bilinen elektrikli scooterlera kimisi çocuğuyla, kimisi kız arkadaşı ile, kimisi ise arkadaşıyla birlikte bu araçlara biniyor. Ancak hiçbir önlem alınmadan ve yoğun trafiğin olduğu caddelerde kullanıldığı takdirde kazalara davetiye çıkartılıyor. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bu kazaların yaşanmaması için önlemlerini sıklaştırdı. Durdurdukları scooter kullanıcılarına nerede kullanılması nerede kullanılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

14 FARKLI KAZA 16 YARALI

Emniyetin istatistiklerine göre Konya'da bu yıl içerisinde 14 farklı scooter kazası meydana geldi. Bu kazalarda 16 kişiyi yaralanırken, neyse ki can kaybı yaşanmadı. Ancak İstanbul Şişli de Temmuz ayında meydana gelen kazada 23 yaşındaki Dilara Gül, Gaziantep'te ise Ezgi Yiğit scooter ile giderken aracın çarpması sonucu hayatlarını kaybetmişti.

'CİDDİ YARALANLAMAN OLUYOR'

Farabi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Klinik başkanı Prof. Dr. Mehmet Arazi, 18-50 yaş aralığındaki insanların daha fazla scooter kullandığına dikkat çekti. SABAH'a konuşan Arazi, "Özelikle çok kolaylıkla ulaşılabilir olması birtakım zorunlu yasal uygulamaların ve kontrol mekanizmalarının olmaması nedeniyle e-scooter yaralanmalarını giderek artan sıklıkta görmekteyiz. Genç insanların scooterları çok daha fazla kullandıklarını, dolaysıyla yaralanmaların da bu yaş gruplarında sık görüldüğüne şahit oluyoruz. 18-50 yaş arasındaki genç aktif insanların, özelikle erkeklerin daha sık etkilendiğini yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Özelikle trafiğin yoğun olduğu yaz ayları ve öğleden sonraları kazaların daha sık olduğu rapor edilmiştir. El bileği kırıkları, omuz bölgesi yaralanmaları gibi üst tarafı ilgilendiren yaralanmalar görülmekle birlikte, diz bölgesinde çapraz bağ yaralanmaları, diz bölgesinde ciddi kırıklar gibi alt taraf yaralanmaları da görülebilmektedir. Bu tip yaralanmalar tedavi edilse de ciddi kalıcı sakatlıklara da neden olmaktadır. Yine kol ve bacak gibi uzuv yaralanmaları yanında kafa travmaları, ciddi yüz yaralanmaları da ortaya çıkmaktadır" dedi.

YÜZDE 40'I İLK KEZ KULLANIYOR

İlk kez scooter kullananların daha fazla kaza yaptıklarına da dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Arazi, "Kullanılan aletin özellikleri çok iyi bilinmelidir. Yapılan araştırmada kazaların yüzde 40'a varan sıklıkta ilk kez scooter kullananlar olduğu tespit edilmiştir. Ülkemizde kask kullanımı zorunluluğu yoktur. Maalesef kask kullanılmaması ölüme kadar varan kafa yaralanmalarına neden olabilir. Kask kullanımının kafa travmalarını önemli derecede önlediği çok iyi bilinmektedir. Elektirkli scooter kullananların yaralanma oranları motosiklet ve bisiklet kullanan kişilere oranla daha yüksek çıkmıştır. Bunun nedeni olarakta özellikle kask gibi koruyucu ekipmanların scooter kullananlarca daha az giyilmesine bağlanmıştır. Yaralanmaları ve dolayısı ile kalıcı sakatlık ve ölüm gibi riskleri en aza indirmek için, yönetmelikler sıkı bir şekilde uygulanmalı, belediyeler kendi içerisinde bu konu ile ilgili düzenlemeler yapmalı, kontroller arttırılmalıdır" diye konuştu.

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Elektrikli scooterler ölümü davetiye çıkartıyor! Konya’da 14 farklı kazada 16 kişi yaralandı
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