Elif hayallerine gökyüzünde kavuştu

Mardinli yamaç paraşütü sporcusu Elif Günlüoğlu, üç yıl önce hobi olarak başladığı yamaç paraşütünde kısa sürede önemli bir başarıya imza attı. İlk kez katıldığı yarışmalarda kadınlar klasmanında iki ayrı üçüncülük elde ederek Türkiye çapında dereceye girdi. Günlüoğlu, Yeşilay Yamaç Paraşütü Mesafe Türkiye Şampiyonası Simav 2026 yarışmasında kadınlar klasmanında Türkiye üçüncüsü oldu. Ardından katıldığı Akşehir XC Open Özel Mesafe Yarışması'nda da üçüncülük elde ederek başarısını sürdürdü.

HAYALLERİNİN PEŞİNDEN KOŞTU

İki çocuk annesi olan Günlüoğlu, çevresinden duyduğu "Bu saatten sonra yapamazsın" söylemlerine rağmen hayallerinin peşinden koştuğunu anlattı. Kültürel şartlar ve coğrafi zorluklara rağmen yamaç paraşütüne başlamanın kendisi için iddialı bir karar olduğunu belirten Günlüoğlu, "Gökyüzünde uçmak çocukluk hayalimdi. Hayallerimin peşinden koşmak yetmedi, bunun için çok çabaladım. Ama sonunda başardım. Paraşütle gökyüzünde süzülmek heyecan verici" diye konuştu.

KADINLARA İLHAM OLDU

Kısa sürede eğitimlerini tamamlayarak Türkiye'nin deneyimli pilotlarıyla aynı yarışmalarda mücadele eden Günlüoğlu, elde ettiği derecelerin yalnızca bir yarışma başarısı olmadığını, üç yıllık emeğin ve kararlılığın sonucu olduğunu vurguladı. Önümüzdeki sezon için uçuş ekipmanlarını yenileyerek daha üst dereceler hedeflediğini söyledi. Elif Günlüoğlu'nun hikâyesi, kadınların da cesaretle yamaç paraşütüne adım atabileceğini gösterirken; hayallerin yalnızca kurulmakla kalmayıp emek ve kararlılıkla gerçeğe dönüşebileceğinin güçlü bir örneği oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör