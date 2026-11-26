"BİN TANE CANIM OLSA BİNİNİ DE VERİRDİM"

Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık F.A.B., Salih Ramazanoğlu Camii'nin bulunduğu sokaktan yavaşça ilerlediğini, kavşakta bir aracın kendisine yol vermesi üzerine yolu meşgul etmemek için biraz hızlandığını öne sürdü. Yaklaşık 5-10 metre ilerledikten sonra bir ses duyduğunu ve anneyi gördüğünü belirten F.A.B., "Çarpmamak için sağa manevra yaptım ancak mesafe yakın olduğu için duramadım. Çocuğu hiç görmedim, ilk kez annesinin kucağında gördüm. Telefonla konuşmuyordum, alkollü değildim. Bin tane canım olsa binini de hiç düşünmeden verirdim. Ben de anneyim. Çok üzgünüm, keşke böyle bir şey yaşanmasaydı" dedi. Oğlunun belinden ameliyat olacağını ifade eden sanık, tahliyesini talep etti.

Duruşma salonunda kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin izletildiği sırada anne Marufa Ahmedova gözyaşlarına hakim olamadı.