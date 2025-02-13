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Giriş Tarihi: 13.2.2025 20:38 Son Güncelleme: 13.2.2025 20:58

Elinden telefonu alındı diye dehşet saçtı: Ağabeyini ve annesini bıçakladı

Aksaray'da meydana gelen kan donduran olayda ağabeyi elinden telefonu aldı diye öfkeden deliye dönen Yasin O. isimli şahıs, çıkan tartışma sonucu ağabeyi Ali O., ile annesi Nutuya O’yu bacaklarından bıçakladı. Yaralı anne ve oğul hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan Yasin O., için arama çalışmaları devam ediyor.

DHA
Elinden telefonu alındı diye dehşet saçtı: Ağabeyini ve annesini bıçakladı

Korkunç olay, Aksaray'da bulunan 5 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Yasin O., elinden telefonunu alan ağabeyi Ali O. ile annesi Nutuya O. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yasin O., ağabeyi Ali O. ile annesi Nutuya O.'yu bacaklarından bıçakla yaraladı. Sesleri duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Nutuya O. ile Ali O., sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri evden kaçan Yasin O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

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Elinden telefonu alındı diye dehşet saçtı: Ağabeyini ve annesini bıçakladı
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