Elini arı soktu öldü: Fındık bahçesinde kahreden olay!

Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Melike Güldaş kendilerine ait fındık bahçesinde fındık toplarken elini arı soktu. Eve gelince rahatsızlanan genç kız ailesi tarafından Asarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen Güldaş, taburcu edilip evine gönderildi. Evinde yeniden fenalaşan Melike Güldaş ailesi tarafından yeniden Asarcık Devlet Hastanesine götürüldü.