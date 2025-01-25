Eller semaya kalkacak

'İsra ve Miraç mucizesi' ismiyle anılan olay, Kuran-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. 'İsra olayı' Hz. Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, 'Miraç olayı' ise gökler ötesinde yaptığı yolculuğa deniyor. Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı. Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolundu. Bu gecede Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet ilkelerini de bildirdi. Peygamber Efendimizin Allah'ın huzuruna yükseldiği ve manevi anlamda pek çok hikmetin gerçekleştiği bu kutlu gece bugün idrak edilecek. Tüm Türkiye'deki camiler ışıklı mahyalarla 'Miraç Kandili Hoş Geldin' yazıları ile donatılacak. İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii ile birlikte birçok camide Kuran-ı Kerim okunup dualar edilecek. Miraç Kandili'ni ibadetlerle geçirmek isteyen Müslümanlar camilerde saf tutup namaz kılacak ve Allah'a yakarışta bulunacak.