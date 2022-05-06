Elma hırsızlığında bir gözaltı

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'ndeki büyük vurgun, bir üreticinin her yıl binlerce ton meyve ve sebzesini sakladığı soğuk hava deposundaki elmalarının esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolduğunu fark etmesiyle ortaya çıkmıştı. İddiaya göre geçtiğimiz nisan ayında üretici A.Ç., soğuk hava deposunda bulunan kendisine ait elma kasalarının eksildiğini fark etti. A.Ç., Bayramiç-Kazdağları Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'ne başvurarak kasaların sayılmasını istedi. Yapılan sayımda A.Ç.'nin 2.5 ton elmasının kayıp olduğu belirlendi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Yapılan ihbarın ardından Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında kooperatif başkanı Hasan Sezgin'in ifadesine başvurulurken, soğuk hava deposundaki kamera görüntülerine de el kondu. Yapılan incelemede 7 Nisan tarihindeki ilk görüntülerde 3 yıldır kooperatifte forkliftçi olarak görev yapan A.C.B'nin gece geç saatlerde 2.5 ton elmayı Çanakkale'de toptan meyve ve sebze ticaretiyle uğraşan A.K.'ye teslim ettiği belirlendi. A.K.'nin satın aldığı ürünlerin çalıntı olduğundan haberinin olmadığı tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; elmalarının çalındığını iddia eden A.Ç ve kooperatif başkanı Hasan Sezgin'in şikayeti üzerine bu sabah saatlerinde A.C.B'yi gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere Emniyet'e götürülen A.C.B. görüntülerin aksine sattığı malların sahiplerinin haberinin olduğunu savundu. A.C.B'nin ifadesinde "Soğuk hava deposunda bulunan Urfalı lakaplı E.D. isimli şahsın 70 kasa elmasını kendisinden haberli sattım. Parayı da en kısa zamanda kendisine ödeyeceğim. A.Ç'nin elmalarını da ödeyeceğim, bir kısmı ödendi. Benden kimse şikayetçi değil. Sattığım elmalardan sahiplerinin haberi vardı" dediği ortaya çıktı.

A.C.B emniyetteki işlemlerin ardından Adliye'ye sevk edildi.