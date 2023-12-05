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Giriş Tarihi: 5.12.2023 01:52

Emanet aldığı motosiklet canından etti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde seyir halindeyken hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosikletten düşerek metrelerce savrulan sürücü Veli Aktaş (17) hayatını kaybetti

DHA
Emanet aldığı motosiklet canından etti

Kaza, saat 22.00 sıralarında Edremit ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Veli Aktaş, iddiaya göre birlikte zaman geçirdiği arkadaşlarından birinden gezmek için motosikletini istedi. Plakası öğrenilemeyen motosiklet ile yola çıkan Aktaş, bir süre sonra kontrolünü yitirdi. Devrilen motosikletten düşen Aktaş, metrelerce sürüklenerek yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aktaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aktaş'ın yaşamını yitirdiği öğrenen yakınları ve arkadaşları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Aktaş'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Emanet aldığı motosiklet canından etti
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