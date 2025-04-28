Emekli astsubay eşini öldürüp intihar etti

Evde bulunan 12 yaşındaki çocuklarını odaya kitleyen çiftin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Emekli astsubay olduğu öğrenilen Cesur Bulanık eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar girişimide bulundu.

Çocuklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler Bulanık çiftini kanlar içerisinde buldu. Yapılan kontrollerde Naciye Bulanık'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cesur Bulanık'ta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.