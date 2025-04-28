Haberler Yaşam Haberleri Emekli astsubay eşini öldürüp intihar etti
Giriş Tarihi: 28.4.2025 19:08 Son Güncelleme: 28.4.2025 19:34

Emekli astsubay eşini öldürüp intihar etti

Aksaray’da emekli astsubay 47 yaşındaki Cesur Bulanık, tartıştığı eşi Naciye Bulanık’ı öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Olay, saat 17.00 sıralarında Şeyh Hamit Mahallesi 3300 Sokakta meydana geldi. Cesur ve Naciye Bulanık çifti belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kaan ATALAY
Emekli astsubay eşini öldürüp intihar etti

Evde bulunan 12 yaşındaki çocuklarını odaya kitleyen çiftin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Emekli astsubay olduğu öğrenilen Cesur Bulanık eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar girişimide bulundu.

Çocuklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler Bulanık çiftini kanlar içerisinde buldu. Yapılan kontrollerde Naciye Bulanık'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cesur Bulanık'ta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Emekli astsubay eşini öldürüp intihar etti
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