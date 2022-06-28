Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, zam gelecek mi? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi tarihte?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri bayram gelmeden hesaplarda olacak. Sayılı günlerin kaldığı bayram günleri öncesinde hesaplarda olması beklenen ödemeleri için bazı sorular gündemde: Bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL, zamlı mı ödenecek? Geçtiğimiz gün yapılan Kabine Toplantısı ardından merak edilen birçok konuda müjde verildi. Peki, Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, hangi tarihte? İşte emekli ikramiyesi son durum…
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin Temmuz ayının ilk haftası hesaplara yatması bekleniyor.
9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı öncesinde ödemeler tamamlanacak.
Buna göre bayram ikramiyesi ödemelerinin 1-8 temmuz arasında tamamlanması öngörülüyor.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?
Bu yılın ilk bayram ikramiyesini Nisan ayının sonunda alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci emekli bayram ikramiyesi ödemesine çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.
İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.
EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİNDE ZAMLI ÖDENECEK!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı ardından yaptığı açıklamada; "Temmuz ayı memur maaşlarını Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödeneceğini de ifade etmek istiyorum." İfadelerini kullandı.
Emekli ikramiyesi hakkında bir açıklama gelmezken maaşların zamlı ödenecek olması milyonlarca emeklinin yüzünü güldürdü.
BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?
– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar