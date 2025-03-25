Haberler Yaşam Haberleri EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ (4A, 4B, 4C) || SSK, Bağkur bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 25.3.2025 07:15 Son Güncelleme: 25.3.2025 07:15

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ (4A, 4B, 4C) || SSK, Bağkur bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşı alma tarihlerine göre bayram ikramiyesi ödeme takvimini açıkladı. Ramazan Bayramı öncesi yapılacak ödemeler, emekli maaşını aldıkları günlere göre farklılık gösterecek. Emekliler, 3000 TL ilk ödeme ve 1000 TL fark ödemesi ile toplamda 4000 TL bayram ikramiyesi alacak. Peki, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı (4A, 4B,4C) emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 4A, 4B, 4C || SSK, Bağkur bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklandı. 24-28 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılacak olan bayram ikramiyesi, tahsis numarasına göre sırasıyla ödenecek. İlk etapta 3.000 TL ödeme yapılacak, ardından yasa çıktığında kalan tutar da emeklilere aktarılacak. Peki; SSK, Bağkur bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 4A, 4B, 4C ödeme tarihleri.

İLK ETAPTA 3000 TL YATIRILACAK!

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda henüz görüşülmediği için yasalaşma süreci ertelendi. Bu nedenle Ramazan Bayramı ikramiyesi, iki seferde ödenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), teklifin yasalaşmasının gecikmesi üzerine, 3 bin TL'lik ilk kısmın 24 Mart Pazartesi günü itibarıyla emekli hesaplarına yatırılmasını kararlaştırdı.

İlk etap ödemesi yapıldıktan sonra, yasa çıktığında kalan 1.000 TL'lik fark ödemesi yapılacak.

SGK AÇIKLADI: FARK TUTARLARININ ÖDEMESİ GERÇEKLEŞECEK!

TBMM'de devam eden kanun çalışmalarının yasalaşarak Resmi Gazetede yayımlanmasının beklendiğini aktaran Sosyal Güvenlik Kurumu,bayram ikramiyesi tutarlarının 3000 TL olarak belirtilen tarihlerde yatacağını aktardı.

Teklifin yasalaşması ardından fark tutarlarının ödemesi de en kısa sürede gerçekleştirilecek.

İşte, o tarihler:

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2025

Ramazan Bayramı ikramiyeleri 24 Mart itibarıyla yatırılmaya başlayacak. SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre takvim belirlendi. İşte, emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri:

Emekli maaşı ödeme günü 17,18,19 olanlar 24 Mart,

Emekli maaşı ödeme günü 20,21,22 olanlar 25 Mart,

Emekli maaşı ödeme günü 23,24,25,26 olanlar 26 Mart,

Bağ-Kur (4b) kapsamında aylık alanlar 27 Mart,

Emekli Sandığı (4c) kasamında aylık alanlar Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart tarihinde bayram ikramiyelerini alacak.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ (4A, 4B, 4C) || SSK, Bağkur bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?
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