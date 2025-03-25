EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ (4A, 4B, 4C) || SSK, Bağkur bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

İLK ETAPTA 3000 TL YATIRILACAK!

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda henüz görüşülmediği için yasalaşma süreci ertelendi. Bu nedenle Ramazan Bayramı ikramiyesi, iki seferde ödenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), teklifin yasalaşmasının gecikmesi üzerine, 3 bin TL'lik ilk kısmın 24 Mart Pazartesi günü itibarıyla emekli hesaplarına yatırılmasını kararlaştırdı.

İlk etap ödemesi yapıldıktan sonra, yasa çıktığında kalan 1.000 TL'lik fark ödemesi yapılacak.