EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ (4A, 4B, 4C) || SSK, Bağkur bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklandı. 24-28 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılacak olan bayram ikramiyesi, tahsis numarasına göre sırasıyla ödenecek. İlk etapta 3.000 TL ödeme yapılacak, ardından yasa çıktığında kalan tutar da emeklilere aktarılacak. Peki; SSK, Bağkur bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 4A, 4B, 4C ödeme tarihleri.
İLK ETAPTA 3000 TL YATIRILACAK!
Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda henüz görüşülmediği için yasalaşma süreci ertelendi. Bu nedenle Ramazan Bayramı ikramiyesi, iki seferde ödenecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), teklifin yasalaşmasının gecikmesi üzerine, 3 bin TL'lik ilk kısmın 24 Mart Pazartesi günü itibarıyla emekli hesaplarına yatırılmasını kararlaştırdı.
İlk etap ödemesi yapıldıktan sonra, yasa çıktığında kalan 1.000 TL'lik fark ödemesi yapılacak.
SGK AÇIKLADI: FARK TUTARLARININ ÖDEMESİ GERÇEKLEŞECEK!
TBMM'de devam eden kanun çalışmalarının yasalaşarak Resmi Gazetede yayımlanmasının beklendiğini aktaran Sosyal Güvenlik Kurumu,bayram ikramiyesi tutarlarının 3000 TL olarak belirtilen tarihlerde yatacağını aktardı.
Teklifin yasalaşması ardından fark tutarlarının ödemesi de en kısa sürede gerçekleştirilecek.
İşte, o tarihler:
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2025
Ramazan Bayramı ikramiyeleri 24 Mart itibarıyla yatırılmaya başlayacak. SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre takvim belirlendi. İşte, emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri:
Emekli maaşı ödeme günü 17,18,19 olanlar 24 Mart,
Emekli maaşı ödeme günü 20,21,22 olanlar 25 Mart,
Emekli maaşı ödeme günü 23,24,25,26 olanlar 26 Mart,
Bağ-Kur (4b) kapsamında aylık alanlar 27 Mart,
Emekli Sandığı (4c) kasamında aylık alanlar Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart tarihinde bayram ikramiyelerini alacak.
Ramazan Bayramı ikramiyesini 24 Mart 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz. pic.twitter.com/DUOYUfKcoW— SGK (@sgksosyalmedya) March 23, 2025