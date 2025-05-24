Emekli belediye işçilerinden Başkan Tugay’a çağrı, sendikaya sitem... Sözünü tut başkan!

İzBB iştiraklerinden İZELMAN, İZENERJİ ve İZBETON'dan emekli olup kıdem tazminatı alamayan işçiler, çalışırken üyesi oldukları belediye iş sendikasına tepki gösterdi. Yıllarca Belediye-İş Sendikası'na sahip çıktıklarını belirten işçiler yaptıkları açıklamada, "Bugün emekli olduk ve sendikamız bize sırtını döndü. Belediye-İş İzmir 3 No'lu Şube Başkanı'na, sesleniyoruz; biz sizi işçinin yanında işçinin hakkını aidat alana kadar değil sonuna kadar savunan bir sendika zannediyorduk. Oysa siz yıllarca aidat kesen ve işi bitince işçiyi yarı yolda bırakan bir sendikaymışsınız" dedi.

İZBETON, İZELMAN ve İZENERJİ Şirketlerinden e.ekli olan işçiler adına.basın bildirisini okuyan Kenan Aras, "Bizler 2024 yılı Kasım, Aralık ayında İzmir Büyükşehir Belediyesinde emekli olup bugün kadar hak ettiğimiz kıdem tazminatlarını alamayan emekçileriz. Yıllarımızı verdiğimiz, alın terimizi döktüğümüz kendi ailemiz gibi sahiplendiğimiz kurumuz ne yazık ki emekli olduktan sonra defalarca söz verildiği halde tazminatlarımızı ödememiştir" dedi.

SADAKA DEĞİL HAKKIMIZI İSTİYORUZ

Defalarca söz verilmiş olmasına rağmen hiçbirinin yerine getirilmediğini belirten Aras, "Mart ayından bu yana yaptığımız görüşmelerde ay sonunda ödeme sözleri tutulmamıştır. Genel Sekreter Ramazan Bey en son Nisan ayında 'ödemelerinizi yapacağız idareden gelen parayı sizlere vereceğiz' demesine rağmen bu sözleri de gerçekleşmemiştir. En son 15 Mayıs'ta Mali İşler Dairesi Başkanı Fatma Hanım, 'Önümüzdeki hafta perşembe günü tazminatlarımızın tamamının yatırılacağını söylemişti. Dün 22 Mayıs Perşembe'ydi ve yine paralarımız yatırılmadı. Üstelik telefonlarımıza da cevap verilmemekte. Bizler sizlerden sadaka istemiyoruz, yıllardır emeğimizle, alın terimizle çalışarak hak ettiğimiz hakkımızı, tazminatlarımızı istiyoruz. Aylardır mağdur ediliyoru. Bu kuruma yalan söylemek, sözünde durmamak yakışmıyor. Hak ettiğimiz paramızı alamadığımız için bankalara borçlanıyor ve büyük faizler ödemek zorunda kalıyoruz. Bizlere çocuklarımıza harçlık verememenin çaresizliğini yaşatmaya hakkınız yok Sayın Belediye Başkanı Cemil Tugay. Alacaklılarımız her gün kapımızı çalıp bizleri mahcup ediyor. Buna hakkımız yok sayın başkan. Bizleri 6 aydır mağdur eden, bankalara borçlandıran sizi ve belediye bürokratlarını sorumlu davranmaya davet ediyoruz ve derhal hakkımız olan kıdem tazminatlarımızı ödemenizi istiyoruz."

YILLARCA EKMEĞİMİZİ KAZANDIĞIMIZ KAPI BUGÜN YÜZÜMÜZE KAPATILMIŞTIR

İZBETON emeklileri adına basın açıklamasını gerçekleştiren Kevser Doğru ise "Ekmeğimizi kazandığımız kapı, bugün bize kapatılmış durumda. Sanki hiç çalışmamışız, yıllarca omuz vermemişiz gibi davranılıyor. Şantiyelere girişimiz yasaklandı, ismimiz bile anılmıyor. Bu sadece bir haksızlık değil, bir insanlık ayıbıdır. Daha da acısı, bu zulüm bizlerin desteklediği, oy verdiği yöneticiler tarafından yapılıyor" ifadelerini kullandı.

İŞÇİNİN HAFIZASI GÜÇLÜDÜR, UNUTMAZ

Doğru, açıklamasına şöyle devam etti: "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bugüne kadar emeği savunan tek bir söz etmemiştir. İşçinin yanında olduğunu gösteren bir adımı olmamıştır. Sayın Başkan'a sesleniyoruz: İşçi hangi dönemde başkanların neler yaptığını neler yapmadığını yakından takip eder ve bu konuda hafızası da çok güçlüdür çünkü birinin hatırlayamadığını yüzlerce binlercesi hatırlar, örgütlüdür ve bu örgütlülük onların gücüdür. İşçiyi görmezden gelerek adalet sağlanmaz. Daha önce bizlerle çalışmış işçinin bir başkan için ne kadar güçlü bir argüman olduğunu bilen ve bu dönemde tekrar yönetici konumunda şirket yöneten ve yıllarca siyasetin içinde bizden destek almış bir isimdi. Miting alanlarına tesis açılışlarına otobüslerle işçiyi taşıyıp 3 dönem İşçinin desteğiyle başkanının nasıl seçildiğine şahit olmuş ve bu dönem tekrar şirketimizde yönetici olmuş bu kişi bırakın işçiyle konuşmayı geçtik, bir teşekkür etmeyi bile çok gören, bizleri şantiyeye almayan bir yöneticiyle karşı karşıyayız. Bu nasıl bir körlük, bu nasıl bir vefasızlıktır? Bu nasıl bir sosyal demokrat belediyecilik anlayışıdır?Bu nasıl emeğe saygısızca takınılan bir tutumdur anlaşılamamaktadır."

"SENDİKA SIRTINI DÖNDÜ"

Son olarak örgütlü çalıştıkları Belediye – İş Sendikası'na da kendilerini yalnız bıraktıkları gerekçesiyle tepki gösteren Doğru, açıklamasını şöyle sÿrdürdü, "Şimdi sıra sendikamıza geldi…Biz, yıllarca Belediye-İş Sendikası'na sahip çıktık. Her grevde, her toplu sözleşmede omuz verdik. Ama bugün emekli olduk ve sendikamız bize malesef sırtını döndü. Belediye-İş Genel Başkanına, Belediye-İş İzmir 3 No'lu Şube Başkanı'na, sesleniyoruz; biz sizi işi ve işçinin yanında işçinin hakkını aidat alana kadar değil sonuna kadar savunan bir sendika zannediyorduk. Oysa siz yıllarca aidat kesen ve işi bitince işçiyi yarı yolda bırakan bir sendikaymışsınız. Bunu emekli olduktan sonra bizleri yalnız bırakınca anladık ve hakkımızı helal etmiyoruz… Emeği savunduğunuzu iddia ediyorsunuz, ama biz hakkımızı sizden değil, mahkemelerden almaya çalışıyoruz! Bu sadece kıdem tazminatı meselesi değildir. Bu, yılların emeğine saygı duyulup duyulmadığı meselesidir. Bu, vefa meselesidir. Bu, işçinin onur mücadelesidir. Siz görmezden geldikçe, biz daha çok görünür olacağız. Siz sustukça, biz daha yüksek sesle haykıracağız. İşçinin sesi susmaz, alın teri yerde kalmaz!" ifadelerini kullandı.