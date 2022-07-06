Kurban Bayramı için geri sayım sürerken emekli ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak ve kaç para ödenecek sorusuna yanıt aranıyor. Bu sene 9 Temmuz tarihinde idrak edilecek olan 2022 Kurban Bayramı öncesi milyonlarca emekli bayram ikramiyesi için bekleyişe geçti. Bilindiği üzere senenin ikinci bayramında da vatandaşlara belirlenen miktardaki bu ücret sağlanmış olacak. Geçen sene bayramda 1000 TL'lik ikramiyenin 100 TL zamlandığı biliniyordu. Peki Emekli ikramiyesi ne kadar oldu? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?
Haziran ayının son günlerinde milyonlar 'Emekli ikramiyesi ne kadar, bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak' sorularına yanıt ararken,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için açıklamada bulundu. Buna göre milyonların beklediği emekli ikramiyesi bayramdan önce 2-7 Temmuz tarihleri arasında kademeli olarak hesaplara yatacak.
Emekliler her yıl hem Ramazan Bayramı öncesi hem de Kurban Bayramı öncesi, 'Emekli bayram ikramiyesi' adı altında ödeme alıyor. Her emekli maaşı ne olursa olsun eşit miktarda bayram ikramiyesi alıyor.
2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyeleri bayramdan önce 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacak.
SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da,
Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da,
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde ikramiyelerini alacak.
4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü;
- 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022,
- 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022,
4 (b) (BAĞKUR) kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz 2022,
4 (c) (EMEKLİ SANDIĞI) kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;
1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,
2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.
Yasa ilk çıktığı zaman 1.000 TL olarak ödenen emekli ikramiyesi 2021 yılında yüzde 10 zam alarak 1.100 TL olarak ödendi.
2022 bayram ikramiyesi ilk ödemesi Ramazan Bayramı öncesi Nisan ayı sonunda ödendi. 2022 yılının ikinci emekli ikramiyesi ise Kurban Bayramı öncesi yine 1.100 TL olarak hesaplara geçecek. Bu bayramda emekli ikramiyelerinin ne kadar ödeneceği henüz belli değil.