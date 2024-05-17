Emekli ikramiyesi ödeme takvimi 2024: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusunun yanıtı için araştırmalar hız kazandı. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan yüzde 50 zam ile emekli bayram ikramiyesi 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükselmişti. Böylece bu yıl emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplam 6 bin lira ikramiye ödemesi almaya hak kazanmıştı. Kurban Bayramı yaklaşırken emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı 4A, 4B, 4C için ayrı ayrı sorgulanmaya başladı. Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 takvimi ile ilgili Bakan Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi mi merak ediliyor. İşte detaylar.
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlıyor. Emekli ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor. Buna göre, bayram ikramiyesi ödemelerinin 10-15 Haziran haftası ödenmesi bekleniyor.
Emekli bayram ikramiyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ödeme takvimine göre yatırılacak. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimi belli olduğunda haberimizde yer verilecek.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NEREYE YATIRILACAK?
Emekli bayram ikramiyeleri, maaş alınan banka aracılığıyla hesaplara aktarılıyor. Bayram ikramiyeleri e-Devlet üzerinden kontrol edilebilir.
DUL VE YETİMLER DE İKRAMİYE ÖDEMESİ ALACAK
3 bin TL bayram ikramiyesi ödemesinden dul ve yetimler hisseleri, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik dereceleri oranında yararlanacak.
Buna göre aylık oranı yüzde 75 olanlara 2 bin 250 TL, yüzde 50 olanlara bin 500 TL, yüzde 25 olanlara 750 TL ödenecek.
2024 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ
Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran Pazar
Kurban Bayramı 2. günü 17 Haziran Pazartesi
Kurban Bayramı 3. günü 18 Haziran Salı
Kurban Bayramı 4. günü 19 Haziran Çarşamba