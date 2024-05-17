Emekli ikramiyesi ödeme takvimi 2024: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusunun yanıtı için araştırmalar hız kazandı. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan yüzde 50 zam ile emekli bayram ikramiyesi 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükselmişti. Böylece bu yıl emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplam 6 bin lira ikramiye ödemesi almaya hak kazanmıştı. Kurban Bayramı yaklaşırken emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı 4A, 4B, 4C için ayrı ayrı sorgulanmaya başladı. Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 takvimi ile ilgili Bakan Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi mi merak ediliyor. İşte detaylar.