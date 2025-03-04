Emekli işçiler tazminatlarını istedi: Kıdem tazminatlarımız gasp ediliyor

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzelman, İzenerji ve İzbeton gibi şirketlerde çalışan yaklaşık binin üzerindeki belediye işçisi, geçen yıl emekli olmak için dilekçe verip çalıştıkları kurumla ilişkisini kesti. Emekli maaşı bağlanan ancak aylardır kıdem tazminatlarını alamayan belediye işçileri mağdur oldu. Geçen hafta Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın makamının bulunduğu Konak Egemenlik binasında eylem yapan emekli işçiler, bu kez İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan ile görüşmek istedi. Talepleri kabul olmayınca emekli işçiler ile görevliler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

4-5 AYDIR TAZMİNATLAR ÖDENMEDİ

İzenerji şirketinde 18 yıl çalıştıktan sonra emekli olan Atilla Yeşilyurt, "2024 yılı Ekim ayında emekli oldum. Emekli olduktan sonra 10 gün içerisinde ödenmesi gereken kıdem tazminatımız 4-5 ay oldu hala ödenmedi. Kredi borçlarımız var. Evimiz kira. Psikolojimiz bozuldu. Biz sadaka değil, hakkımız olan paranın tamamını istiyoruz. Durmadan bize tarih verip oyalıyorlar" dedi.

TEK KALEMDE ALMAK İSTİYORUZ

Büyükşehir'de 26 yıl çalıştıktan sonra geçen yıl emekli olan Gazenfer Alkanlı, "Kimi arkadaşlarımıza parça parça kıdem tazminatı yatırmışlar ancak bizler bu şekilde istemiyoruz. Biz hakkımız olan kıdem tazminatlarımızı tek kalemde almak istiyoruz. Diğer türlü verdikleri para pul oluyor. Kimle görüşmeye gitsek bize gün verip gönderiyorlar, sonra aylarca ses yok. Emekli arkadaşlarımızın hepsi mağdur durumda. Tazminat alacaklarını zannedip kredi çekenler şuan ödeyemiyorlar. Evlerimiz kira. Cemil Tugay bize Karşıyaka Belediyesi'ndeki işçilere yaptığı muameleyi yapmasın. Tek istediğimiz emeğimizin karşılığı olan kıdem tazminatlarımızın ödenmesi. İlla üzerimize belediye önünde benzin mi dökelim?" diye konuştu.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Emekli belediye işçisi Kenan Aras, "Toplu sözleşmeye göre Büyükşehir Belediyesi emekli olduktan sonra 10 gün içerisinde, Anayasa'ya göre de 30 gün içerisinde kıdem tazminatlarını ödemesi gerekiyor, ama ödemiyorlar. Bunun yanında ödeme evraklarını muhasebede geç işleme alıp, tazminatlarımızı daha ileri tarihlerde ödemeyi planlıyorlar. Hatta şuan kanser tedavisi gören ve paraya çok ihtiyacı olan emekli arkadaşlarımızda parası olmadığı için çok mağdur durumda. Şuan kıdem tazminatlarımız gasp ediliyor" dedi. CHP İzmir İl Başkanlığı önünde de toplanarak slogan atan emekli belediye işçileri burada da parti Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek, "Yeter artık, çok mağduruz. Gasp ettiğiniz kıdem tazminatlarımızı verin" diye slogan attı. Emekli işçilerin bugün (Salı) tekrar İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan ile görüşmek için belediyeye gidecekleri öğrenildi.