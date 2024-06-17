EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2024 || Emekli maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı…

Haziran ayının sonuna yaklaşırken, Temmuz ayı emekli maaşı zammı sorgulamaları başladı. Aylık enflasyon farkının netleşmesinin ardından gözler Temmuz ayı zammına çevrildi. Maaşlarına enflasyon farkı tutarında zam alan emekliler maaş zammında son durumu yakından takip ediyor. Peki, Peki, 2024 emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak? İşte, 2024 Temmuz zamlı emekli maaş tablosu!
2024 EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam almıştı.
Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkını şimdiden haketmiş oldu.
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN OLASI SENARYOLAR
Emekli maaş zammı büyük oranda netleşse de artışın kime nasıl yapılacağı yönünde kafalar karışık durumda. Zam oranının kök maaşa mı yoksa en düşük emekli maaşına mı uygulanacağı merak ediliyor. 6 aylık enflasyondan kaynaklanan zam oranı normal koşullarda kök maaşa uygulanıyor.
Kök maaşlar enflasyon ile artmasına rağmen en düşük maaşın altında kalıyorsa, emekli en düşük emekli maaşını alıyor. Emeklilerin kazançlarına göre hesaplanan net tutarı gösteren kök maaş, emekli maaşının ham hali anlamına geliyor.
KÖK MAAŞLARA ZAM YAPILIRSA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?
Ocak ayında kök maaşı 10 bin liranın altında olan tüm emeklilerin maaşı 10 bin lirada denkleştirilmişti.
Bu uygulamanın devam etmesi ve en düşük maaşın 6 aylık enflasyon oranında artırılması halinde emekliler 12 bin 500 lira olacak.
EMEKLİYE REFAH PAYI GELİR Mİ?
Geçtiğimiz haftalarda konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim" demişti.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 olarak açıklandı.
Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16, nisan ayı için 3,18 ve mayıs ayı için 3,37 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.
Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 22,72 olarak belirlendi.