EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2024 || Emekli maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı…

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN OLASI SENARYOLAR

Emekli maaş zammı büyük oranda netleşse de artışın kime nasıl yapılacağı yönünde kafalar karışık durumda. Zam oranının kök maaşa mı yoksa en düşük emekli maaşına mı uygulanacağı merak ediliyor. 6 aylık enflasyondan kaynaklanan zam oranı normal koşullarda kök maaşa uygulanıyor.

Kök maaşlar enflasyon ile artmasına rağmen en düşük maaşın altında kalıyorsa, emekli en düşük emekli maaşını alıyor. Emeklilerin kazançlarına göre hesaplanan net tutarı gösteren kök maaş, emekli maaşının ham hali anlamına geliyor.