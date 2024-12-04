EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2025 HESAPLAMA TABLOSU GÜNCEL: Son 1 veri! Ocak’ta SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

2025 Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Açıklanan 5 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşlarına yapılacak artışlar için hesaplama tablosu güncellendi. Emekli maaşlarının yeni seviyelerini öğrenmek isteyenler için güncel zam oranları, enflasyon farkı detayları ve maaş hesaplamaları başladı. İşte, Emekli maaş zammı 2025 hesaplama tablosu!
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2025 HESAPLAMA TABLOSU GÜNCEL
Emekli maaşı zam oranları için kritik veriler netleşiyor! Temmuz-Ekim dönemi için açıklanan 4 aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12,06 olarak belirlenmişti. Bugün açıklanan kasım ayı enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı kesinleşti ve emekli maaşı zam oranları yeniden hesaplandı.
Kasım ayı enflasyon verisiyle birlikte emekli maaşı zam oranları netleşti! TÜİK'in açıkladığı verilere göre kasımda enflasyon aylık bazda yüzde 2,24 artarken, yıllık enflasyon yüzde 47,09'a geriledi. Bu gelişmeyle birlikte 5 aylık kesinleşen enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 14,57 oldu. Yeni zam oranıyla birlikte en düşük emekli maaşı 14.321 TL'yi buluyor.