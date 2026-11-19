Yeni yıl yaklaşırken emekli maaşlarına yapılacak zam için hesaplamalar hız kazandı. TÜİK'in açıkladığı temmuz, ağustos, eylül ve ekim enflasyon verileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dört aylık artış oranı yüzde 8,28'e ulaşırken, ocak ayında uygulanacak nihai zam için kasım ve aralık verileri bekleniyor. Enflasyon artışının yanı sıra refah payı, seyyanen zam ve taban aylık düzenlemesi ihtimalleri de gündeme geliyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere yönelik düzenlemeye ilişkin açıklamalarını değerlendiren SABAH gazetesi yazarı Faruk Erdem, A Haber yayınında masadaki olası formülleri paylaştı. Erdem, çalışmanın 17 milyon kişiyi kapsayabileceğine dikkat çekerek dul ve yetim aylığı alanların da düzenleme kapsamında değerlendirilebileceğini belirtti. Taban maaş artışı, refah payı, prim gününe göre seyyanen ödeme ve yaş kriteri öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.
Mevcut 23 bin 552 TL'lik en düşük emekli aylığının enflasyon artışıyla yaklaşık 25 bin 907 TL seviyesine çıkabileceğini hesaplayan Erdem, ek düzenlemelerle taban maaşın 30-35 bin TL bandına ulaşabileceğini düşündüğünü söyledi. Ancak bu rakamlar henüz resmi olarak açıklanmış tutarlar değil, Erdem'in değerlendirmeleri kapsamında gündeme gelen senaryolar.
Erdem, enflasyon artışına ek olarak emeklilere 10-15 puan aralığında refah payı verilmesi ihtimalini de gündeme getirdi. Bu formülün yalnızca en düşük aylığı alanları değil, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerini kapsayabilecek şekilde değerlendirilmesini beklediğini ifade etti.
Masadaki olası seçeneklerden birinin prim gününe göre kademeli seyyanen ödeme olduğunu belirten Erdem, 5 bin ile 10 bin TL arasında değişebilecek ek ödeme senaryolarından söz etti. Daha fazla prim ödeyen emeklilere daha yüksek tutarda ödeme yapılmasının hakkaniyet açısından değerlendirilebileceğini dile getirdi. Bu model de henüz resmi bir karar değil.
Yaş kriterinin de düzenlemede dikkate alınabileceğini değerlendiren Erdem, özellikle 60 veya 65 yaş üzerindeki emeklilere daha yüksek artış uygulanması ihtimalinden söz etti. Prim günleri aynı olan emekliler arasında yaş faktörünün farklı bir destek mekanizmasına dönüştürülebileceğini öngördü.
Erdem, Erdoğan'ın düzenlemenin yılbaşından önce tamamlanacağı yönündeki açıklamasına dikkat çekerek ek düzenlemenin ocak ayındaki enflasyon artışından önce gündeme gelebileceğini değerlendirdi. Kendi hesabında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 10, memur emeklileri için yüzde 8 enflasyon artışı öngören Erdem, önce ek düzenlemenin mevcut maaşlara yansıtılması, ardından enflasyon artışının uygulanması ihtimalini dile getirdi.
Dört aylık enflasyon farkının yüzde 8,29 olarak hesaplanmasıyla birlikte emeklilerin zamlı maaşlarına ilişkin tahmini tutarlar da ortaya çıktı. Bu artışın SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin mevcut aylıklarına yansıtılması durumunda oluşacak yeni maaşlar şöyle:
Mevcut emekli maaşı 23.552 TL – %8,29 zamla 25.504 TL
Mevcut emekli maaşı 25.000 TL – %8,29 zamla 27.072 TL
Mevcut emekli maaşı 30.000 TL – %8,29 zamla 32.487 TL
Mevcut emekli maaşı 35.000 TL – %8,29 zamla 37.901 TL
Mevcut emekli maaşı 40.000 TL – %8,29 zamla 43.316 TL
Bu tutarlar, yalnızca dört aylık enflasyon verisine göre yapılan örnek hesaplamalardır. Kasım ve aralık ayı enflasyonunun eklenmesiyle Ocak 2027 emekli zammı değişebilecek.
Ocak 2027 emekli ve memur maaş zamlarının kesinleşmesi için kasım ve aralık ayı enflasyon verileri bekleniyor. TÜİK'in ocak ayında açıklayacağı aralık ayı verisiyle altı aylık enflasyon farkı netleşecek ve zam oranları belli olacak.
Dört aylık hesaplamaya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 8,29, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 6,27 seviyesinde bulunuyor. Nihai artış, kalan iki aylık enflasyon verisinin ardından şekillenecek.