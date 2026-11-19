PRİM GÜNÜNE GÖRE 5-10 BİN TL SEYYANEN ZAM

Masadaki olası seçeneklerden birinin prim gününe göre kademeli seyyanen ödeme olduğunu belirten Erdem, 5 bin ile 10 bin TL arasında değişebilecek ek ödeme senaryolarından söz etti. Daha fazla prim ödeyen emeklilere daha yüksek tutarda ödeme yapılmasının hakkaniyet açısından değerlendirilebileceğini dile getirdi. Bu model de henüz resmi bir karar değil.