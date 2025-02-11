Emekli öğretmen borsada “100 yılın karı” projesi ile dolandırıldı

Ankara'da emekli bir öğretmen sosyal medyada gördüğü "100 yılın karı" adlı projenin borsada yüksek kar vaadiyle 600 bin lira yatırdığı şirketin hesabının dondurulması üzerine dolandırıldığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

KENDİLERİNİ ULUSLARARASI YATIRIM ŞİRKETİ DANIŞMANI DİYE TANITMIŞLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bulunan suç duyurusu dilekçesinde, emekli öğretmen H.Z. sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabında borsada yüksek kar garantisi yazısını gördüğünü ve ilanın paylaşıldığı sayfayı takip etmeye başladı. H.Z., bir süre sonra uygulama üzerinden hesabın sahibine mesaj atarak, nasıl yatırım yapabileceğini sordu. Kendisini uluslararası bir yatırım şirketinin danışmanı diye tanıtan bir şahısla yazışmaya başlayan H.Z, mesajda verilen telefon numarasını aradı. Kendisini yatırım danışmanı olarak tanıtan kişiyle konuştuktan sonra yönlendirdiği WhatsApp grubuna katıldı.

Yatırım danışmanı diye kendini tanıtan şahıs bir süre sonra H.Z'yi gönderdikleri internet linki üzerinden sisteme kayıt olabileceğini ve "100 yılın karı" projesinden yararlanabileceğini ifade etti. İlk başta düşük miktarda para yatıran H.Z, bir süre sonra bir miktar karla parasını çekmek istedi ve uygulama üzerinden parası çekti. H.Z, "100 yılın karı" projesinden nasıl yararlanacağını sorması üzerine kendisini şirketin yatırım danışmanı olarak tanıtan şahıs, 600 bin lira yatırması gerektiğini söyleyerek, H.Z'ye banka hesap numarasını gönderdi.

PARAYI ÇEKTİRMEK İÇİN 100 BİN LİRA İSTEDİLER

H.Z, hesabındaki parasının 4 milyon 300 bin lira olduğunu gördükten sonra parasını çekmek istedi fakat sistemin çalışmadığını fark etti. Bunun üzerine yatırım danışmanını aradı. Konuştuğu şahıs H.Z'ye parasını çekebilmek için 100 bin lira sigorta ücreti yatırması gerektiğini söylemesi üzerine üzerine emekli öğretmen dolandırıldığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

"HESABIMDA 4 MİLYON 300 BİN OLMASINA RAĞMEN PARAMI ÇEKEMEDİM"

Savcılığa ifade veren H.Z "MFS yatırım şirketi borsa grubuna WhatsApp üzerinden katılarak, verdikleri internet adresinden kurumsal hesap açıp para yatırdım. Sonunda hesabımda yüklü bir miktar para oluştu. Proje tamamlandığında hesabımda 4 milyon 300 bin olmasına rağmen paramı çekmeme engel oldular. Tehditvari ifadelerle parayı ödememek için her türlü yola başvurdular. Dilekçemde adı geçen şahıslardan şikayetçiyim." dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının olaya ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.