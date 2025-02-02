Emekli öğretmeni 25 milyon lira dolandırdılar

Çanakkale'de kendisini telefonda savcı olarak tanıtan dolandırıcı, Ayvacık'ta yalnız yaşayan 74 yaşındaki emekli öğretmen Ahmet Tunca'yı yaklaşık 25 milyon lira dolandırdı. Dolandırıcılar emekli öğretmenin bankada kalan 4 milyon lirasını da almak isterken polisin düzenlendiği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin isminin Tayfun Erpolat ve Raif G. olduğu öğrenildi. Erpolat çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emekli öğretmenin, biri profesör, diğeri doktor olmak üzere iki evladının olduğu ve olaydan onları bilgilendirmediği kaydedildi. Tunca'nın, banka personelinin kendisini uyarmasıyla dolandırıldığını anladığı bildirildi. Erpolat'ın daha önce de birçok dolandırıcılık vakasına karıştığı saptandı.