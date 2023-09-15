Emekli öğretmeni dolandıran 4 kişi tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde emekli kadın öğretmen H.Ç. kendilerini emniyet mensubu hakim ve savcı olarak tanıtarak "FETÖ terör örgütüne karışmışsınız" diyerek yaklaşık 3 milyon TL dolandırıldı. Gerek İçişleri Bakanlığının gerekse pek çok kamu kurumunun bu tür arayanlara karşı uyanık olup dolandırılmamaları için uyarılar yapmasına rağmen bu kez Fethiye'de yaşayan emekli öğretmen H.Ç. dolandırıcıların kurbanı oldu. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtan ve 'Adınız FETÖ terör örgütüne karıştı, hesaplarınıza el koyulacak' diyerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. H.Ç. isimli mağdur kadının 1 milyon 40 bin lirasını ve 72 bin 500 dolarını dolandırdıkları şikayetiyle ilgili yapılan detaylı incelemede; Manisa, Tokat ve illerinde İ.Y, A.Y, O.D. ve S.İ ve isimli şüpheliler tespit edildi. Şüpheliler ikametlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Fethiye'ye getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer adınız terör örgütüne karıştı şeklindeki telefon aramalarına itibar edilmemesini böyle durumlarda en yakın polis ya da jandarmaya giderek, ihbarda bulunulmasını bir kez daha hatırlattılar.