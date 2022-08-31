Emekli promosyon 2022 son gün ne zaman? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri, ne kadar?

Emekli promosyonu ödemeleri 10 bin TL sınırına geldi. Temmuzdan itibaren zamlı maaşlarını alan emekliler en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesine ulaşarak ücretleri değerlendiriyor. Bu noktada Denizbank, Akbank, Yapı Kredi, TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve İş Bankası promosyon ücretlerine dönüldü. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte, emekli promosyon 2022 bankalar listesi ve son gün…
SON GÜN 31 AĞUSTOS 2022!
Banka değiştirmek isteyen emekliler için 31 Ağustos son başvuru tarihi olarak belirlendi.
Daha önce emekli promosyonu almış fakat taahhüt süresini tamamlamamış olanlar da banka değişikliği yaparak yüksek promosyondan yararlanabilir.
Bugün başvurular sona eriyor!
Emekli promosyon veren bankalar binlerce kişinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, TEB, Ziraat Bankası diğer tüm bankalar müşterilerine bankalarına maaşlarını taşıması haline çok ciddi promosyon imkanı sunuyor. Hal böyleyken banka emekli promosyon ücretleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
İşte emekli promosyonu veren bankalar;
Halkbank, 1.500 TL'den az emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL'den fazla maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapıyor.
Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 5 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon ödüyor.
Ziraat bankası, 1.500 TL'den emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme sağlıyor.
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Başvuru şartı olarak Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.
SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL'ye varan promosyona ek 500 TL chip-para ile birlikte toplamda 7.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
SSK, Bağkur veya emekli sandığı maaşını 31 Ağustos 2022 tarihine kadar Akbank'a taşıyacak ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emekliler, 7 bin TL'ye varan promosyon kazanabilecek.
Maaşını İş Bankası'ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 5.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanıyor.
1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 3.500 TL,
1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 4.250 TL,
2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 5.000 TL ödeme yapılıyor.
Türkiye Finans, Emekli maaşını Türkiye Finans'a getiren müşteriler 3.500 TL'ye varan tutarda promosyon kampanyası yaptığını duyurdu. Öte yandan yakınlarını çağıranlar için de yine 250 TL'lik ek fırsatlar da dikkat çekiyor.
Yapı krediden emeklilere 4.000 TL promosyon fırsatı sunuluyor. 2 – 31 Ağustos 2022 tarihine kadar SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.850 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 6.000 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.250 TL nakit promosyon ödenir.
Maaşı 1.500L'ye kadar olanlara 3 sene amacıyla toplam 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 750 TL ödeme sağlanıyor.
Garanti BBVA bankası da emekli maaşını taşıyan müşterileri için 7250 TL'ye varan promosyon sözü veriyor. Üstelik bununla da kalmayıp yakınlarını davet edenlere her bir kişi için 250 TL'lik ödül sunuyor.
1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.850 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 7.250 TL nakit promosyon ödemesi yapacaktır.
Promosyon ödemesinden 1 ile 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında maaşını Garanti'ye geçiren emekliler yararlanabilecektir.
Maaşını ING Bank'a taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor.
Böylece emekliler toplamda 6 bin 250 TL'ye varan promosyon kazanma imkanı yakalıyor. Bankanın kampanyasından 7 Temmuz 2022 - 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanıyor.
İşte promosyonda merak edilen soruların yanıtları:
1) PROMOSYON TUTARINI BANKALAR İSTEDİĞİ GİBİ BELİRLEYEBİLİYOR MU?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzalayan bankalar promosyon ödemesi yapıyor. Bu protokolde en düşük promosyon tutarı belirleniyor. Bankalar bunun altında ödeme yapamıyor ama üstüne çıkabiliyor.
3) PROMOSYONDA HANGİ ŞARTLAR VAR?
Bankadan promosyon almak için tek şart, '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü vermek.
Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor.Bazı bankalar emekli yakınını getirenlere ek ödeme veriyor.
4) KİMLER ÜÇÜNCÜ PROMOSYONU ALACAK?
Emeklilere promosyon imkanı ilk olarak 2017'nin Şubat-Mart döneminde hayata geçti.
2017'de ilk promosyonlarını alanlar, 2020'de ikinci kez promosyon imkanı elde ederken, üçüncü promosyonlarını da 2023'te alabilecek. Önümüzdeki yılın Şubat-Mart döneminden itibaren üçüncü promosyon kapısı açılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında yeniden protokol imzalanırken, bu protokol ile taban promosyon tutarlarında artış gerçekleşecek.
5) BANKA TERCİHİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Promosyon imzasını atmadan önce kampanyaların şartlarının detaylıca okunarak karar verilmesi önemli.
2017'de ilk promosyonlarını alanlar, 2020'de ikinci kez promosyon imkanı elde ederken, üçüncü promosyonlarını da 2023'te alabilecek. Kimi bankalar şartsız olarak yüksek promosyon ödemesi yapıyor. Kimileri de maaşını taşıyanlara ödemeyi artırıyor.
Bankaların bazıları da ek ürün kullananlara ya da kredi kartıyla aylık belirli tutarlarda harcama yapanlara yüksek promosyon veriyor.
İstediğiniz ödemeyi almak için pek çok şartla karşılaşabilirsiniz. Bunlara dikkat edin.
Şartları yerine getirip getiremeyeceğinize göre kararınızı verin, yoksa sonra üzülebilirsiniz.
6) EMEKLİ OLACAĞIM? NASIL PROMOSYON ALABİLİRİM?
Emekli Sandığı'ndan emekli oluyorsanız, çalıştığınız kuruma vereceğiniz emeklilik dilekçesinde maaş ve ikramiye ödemeleri için banka tercihinizi belirtebilirsiniz.
SSK veya Bağ-Kur'dan emekli oluyorsanız, e-Devlet üzerinden veya SGK İl/İlçe Müdürlükleri'ne emeklilik başvurusunda bulunurken dolduracağınız Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi'nde maaşınızın yatırılacağı banka tercihini belirtebilirsiniz. Maaş bağlanır bağlanmaz da taahhüt verip ödemenizi alabilirsiniz.
7) MAAŞIM NASIL TAŞINIYOR?
Sadece T.C. kimlik numaranızı gösteren kimliğinizle birlikte size en yakın banka şubesine giderek ya da bankanın internet ve mobil şubesinden e-Devlet şifresiyle banka değişikliği işleminizi yapabilirsiniz. Bankalar maaşında promosyon blokesi bulunanların ise şubeye gelmesini istiyor.