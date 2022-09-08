En yüksek emekli promosyon veren bankaların listesi açıklandı. Son açıklamalara göre; bazı bankalar emeklilere 8 bin liranın üstü ödemeler içeren kampanyalara imza atarken, ek ödemelerle bu rakam 10 bin TL'ye dayandı. Promosyon kampanyaları Eylül ayı için de yenilenirken liste güncellendi. Peki; En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar? İşte emekli promosyon ödemeleri 2022.

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYON VEREN BANKALAR AÇIKLANDI! İŞTE BANKA BANKA PROMOSYON ÖDEMELERİ

Banka değiştirmek isteyen emekliler için son başvuru tarihi, 31 Ağustos olarak belirlenmişti. Birçok bankala, emekli promosyon kampanya sürelerini 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı.

Daha önce emekli promosyonu almış fakat taahhüt süresini tamamlamamış olanlar da banka değişikliği yaparak yüksek promosyondan yararlanabilir.