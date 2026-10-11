EMEKLİ PROMOSYON 2026 EKİM: Ödemeler 35 bin TL’ye ulaşıyor! En yüksek promosyonu veren banka hangisi?

ŞEKERBANK EMEKLİLERE 35 BİN TL'YE KADAR ÖDEME SUNUYOR

Şekerbank, emekli maaşının tutarına bağlı olarak 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin TL temel promosyon seçenekleri sunuyor.

Banka, temel ödemenin yanında farklı koşullara bağlı ek kazanç fırsatları da sağlıyor. İki otomatik fatura ödeme talimatı için 3 bin TL, kredi kartıyla 5 bin TL tutarında alışveriş yapılması hâlinde 5 bin TL, kredili mevduat hesabı kullanımı için 4 bin TL ve sigorta ürünü kapsamında 5 bin TL ek ödeme imkânı bulunuyor.

Ayrıca vadesiz hesap üzerinden sunulan ek ödül, maaş tutarına göre 1.000 ila 6.000 TL arasında değişiyor. Kampanya koşullarının yerine getirilmesiyle toplam avantaj 35 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.