EMEKLİ PROMOSYON 2026 EKİM: Ödemeler 35 bin TL’ye ulaşıyor! En yüksek promosyonu veren banka hangisi?

Emekli maaşını taşıyarak banka promosyonundan yararlanmak isteyen vatandaşlar, Ekim ayında sunulan güncel kampanyaları yakından takip ediyor. Kamu ve özel bankaların açıkladığı promosyon tutarları; maaş miktarına, taahhüt süresine ve ek kampanya koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı kampanyalarda nakit promosyonun yanında fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve benzeri koşullarla ek ödüller de sunuluyor.
EMEKLİ PROMOSYONUNDA 3 YILLIK TAAHHÜT ŞARTINA DİKKAT
Promosyon ödemesi alan emeklilerden genellikle maaşlarını üç yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü isteniyor. Bu süre dolmadan başka bir bankaya geçilmesi durumunda, alınan promosyonun kullanılmayan döneme karşılık gelen kısmının iade edilmesi gerekebiliyor.
Bu nedenle banka değiştirmeyi düşünen emeklilerin mevcut taahhütlerinin bitiş tarihini ve iade edilecek tutarı kontrol etmesi gerekiyor.
ŞEKERBANK EMEKLİLERE 35 BİN TL'YE KADAR ÖDEME SUNUYOR
Şekerbank, emekli maaşının tutarına bağlı olarak 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin TL temel promosyon seçenekleri sunuyor.
Banka, temel ödemenin yanında farklı koşullara bağlı ek kazanç fırsatları da sağlıyor. İki otomatik fatura ödeme talimatı için 3 bin TL, kredi kartıyla 5 bin TL tutarında alışveriş yapılması hâlinde 5 bin TL, kredili mevduat hesabı kullanımı için 4 bin TL ve sigorta ürünü kapsamında 5 bin TL ek ödeme imkânı bulunuyor.
Ayrıca vadesiz hesap üzerinden sunulan ek ödül, maaş tutarına göre 1.000 ila 6.000 TL arasında değişiyor. Kampanya koşullarının yerine getirilmesiyle toplam avantaj 35 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
ING'DEN 32 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON
ING'de emekli maaşına göre belirlenen temel promosyon tutarları 6.250 TL ile 15 bin TL arasında değişiyor. Ek koşulların karşılanması durumunda toplam kazanç 32 bin TL seviyesine ulaşabiliyor.
Kampanya kapsamında dört otomatik fatura ödeme talimatına 4 bin TL, Turuncu Hesap'ta 100 bin TL bakiye bulundurulmasına 3.500 TL ve 75 bin TL kredi kullanımına 3.500 TL ek avantaj sunuluyor.
Mobil uygulama üzerinden müşteri olma karşılığında 2 bin TL ek promosyon imkânı bulunurken, kart harcamalarına bağlı iadeler de toplam kazancı artırabiliyor. Kart harcamalarından sağlanan iade tutarı 4 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
TÜRKİYE FİNANS'TA PROMOSYON TUTARI 32 BİN TL'YE ULAŞIYOR
Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine ek şartlarla birlikte 32 bin TL'ye kadar toplam promosyon fırsatı sunuyor.
Maaş tutarına göre 13 bin, 18 bin 500, 22 bin ve 27 bin TL ödeme seçenekleri bulunuyor. İki otomatik fatura talimatı verilmesi, yedek hesap başvurusu yapılması ve kredi kartıyla tek seferde 5 bin TL harcama gerçekleştirilmesi gibi koşullar, kampanyadan yararlanma şartları arasında yer alıyor.
Banka ayrıca emekli yakınını getiren müşterilerine kişi başına 500 TL, toplamda ise 5 bin TL'ye kadar ek ödeme imkânı sağlıyor.
ALBARAKA TÜRK'TE PROMOSYON 30 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR
Albaraka Türk'te emekli maaşının tutarına göre 8.300 TL ile 20 bin TL arasında değişen temel promosyon seçenekleri bulunuyor. Ek ödül ve kampanya koşullarının yerine getirilmesiyle toplam avantaj 30 bin TL'ye kadar yükselebiliyor.
DENİZBANK'TAN EK KOŞULLARLA 30 BİN TL AVANTAJ
DenizBank, emeklilere maaş tutarına göre 5 bin ila 12 bin TL arasında temel promosyon ödemesi sunuyor.
Kredili mevduat hesabı, otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı gibi ek koşulların yerine getirilmesiyle ilave ödüller alınabiliyor. Kampanya kapsamında toplam promosyon tutarı 30 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.
AKBANK KAMPANYASINDA SON GÜN 16 EKİM
Akbank'ın emekli promosyon kampanyasında temel ödeme tutarı maaş miktarına göre 6.250 TL ile 15 bin TL arasında değişiyor. Ek fırsatlarla birlikte toplam kazanç 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin Akbank Mobil üzerinden ilk kez Akbank müşterisi olması ve SGK emekli maaşını bankaya taşıması gerekiyor. Gerekli koşulları sağlayan müşteriler, 15 bin TL temel promosyonun yanında 15 bin TL'ye kadar ek avantaj elde edebiliyor.
Kampanyanın belirtilen son başvuru tarihi 16 Ekim 2026 olarak öne çıkıyor.
GARANTİ BBVA'DA TOPLAM PROMOSYON 25 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR
Garanti BBVA, emekli maaşının tutarına bağlı olarak 6.250 TL ile 15 bin TL arasında temel promosyon ödüyor. Ek bonus ve kampanya avantajlarıyla toplam tutar 25 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.
İŞ BANKASI'NDAN FATURA VE KART HARCAMALARINA EK ÖDÜL
İş Bankası'nın emekli promosyonu, maaş tutarına göre 6.250 TL ile 15 bin TL arasında değişiyor.
Otomatik fatura ödeme talimatları, banka ve kredi kartı harcamaları ile yeni kasko veya konut sigortası poliçelerine yönelik ödüller, toplam kazancı artırabiliyor. Kampanya şartlarına bağlı olarak toplam avantaj 25 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
YAPI KREDİ'DE TOPLAM AVANTAJ 30 BİN TL'YE ULAŞIYOR
Yapı Kredi, emekli maaşının tutarına göre 6.250 TL ile 15 bin TL arasında temel promosyon sunuyor.
Otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, mobil bankacılık kullanımı ve dijital kanallar üzerinden müşteri olma gibi ek fırsatlarla toplam ödeme 30 bin TL'ye kadar yükseliyor.
KUVEYT TÜRK'TE PROMOSYON TUTARI 14 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR
Kuveyt Türk'ün emekli promosyonları maaş tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor. Fatura talimatı ve kart harcaması gibi koşullara bağlı ek ödemelerle toplam avantaj 14 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.
QNB'DEN 20 BİN TL'YE KADAR TEMEL PROMOSYON
QNB'de emekli maaşının tutarına göre 8.500 TL, 13.500 TL, 16.500 TL ve 20 bin TL seviyelerinde promosyon seçenekleri bulunuyor.
Banka ayrıca eczane ve market alışverişlerine yönelik yıllık 3 bin TL'ye kadar iade imkânı sunuyor.
VAKIF KATILIM'DA PROMOSYON 25 BİN TL'YE ULAŞIYOR
Vakıf Katılım'ın emekli promosyon seçenekleri, maaş dilimine göre 8.750 TL'den başlayarak 25 bin TL'ye kadar çıkıyor. Emeklilerin alabileceği tutar, ilgili maaş dilimi ve kampanya şartlarına göre belirleniyor.
ZİRAAT BANKASI'NDAN 90 BİN TL'YE VARAN TOPLAM AVANTAJ
Ziraat Bankası, emeklilere 12 bin TL'ye kadar temel promosyon sunarken farklı finansal ürünleri de içeren kampanyasıyla toplam avantajı 90 bin TL'ye kadar çıkarıyor.
Kampanya kapsamında 12 ay vadeli, faizsiz 40 bin TL kredi; aylık 6 bin TL'ye kadar Bankkart Lira kazanma imkânı ve faizsiz, üç ay taksitli 25 bin TL nakit avans seçeneği bulunuyor.
Ancak açıklanan 90 bin TL'lik tutar yalnızca nakit promosyondan oluşmuyor. Kredi, nakit avans ve diğer kampanya avantajları toplam fayda hesabına dahil ediliyor. Bu nedenle emeklilerin başvuru öncesinde ürünlerin kullanım şartlarını ve geri ödeme yükümlülüklerini incelemesi gerekiyor.
DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR NE KADAR PROMOSYON ALABİLİYOR?
Emekli promosyon kampanyalarından dul ve yetim aylığı alan kişiler de yararlanabiliyor. Ödenecek tutar, alınan aylığın miktarına ve bankanın uyguladığı promosyon tarifesine göre değişiyor.
Temmuz 2026 itibarıyla en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL olduğu varsayımıyla, hisse oranına göre aylık tutarları şu şekilde hesaplanıyor:
Bankaların promosyon tarifelerinde bu aylık tutarlarına karşılık gelen ödemeler 5 bin, 8 bin ve 10 bin TL gibi seviyelerde olabiliyor. Bununla birlikte, dul ve yetim aylığı alanlara ödenecek kesin tutar bankaya ve kampanya koşullarına göre farklılık gösterebiliyor.
EMEKLİ MAAŞI BANKASI E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Emekliler, SGK maaş ödemeleri için tercih ettikleri bankayı e-Devlet Kapısı üzerinden değiştirebiliyor. Böylece banka değişikliği işlemi için şubeye gitme zorunluluğu olmadan internet üzerinden başvuru yapılabiliyor.
Banka değişikliği yapmadan önce tercih edilen bankanın güncel promosyon tutarını, maaş taşıma şartlarını ve taahhüt süresini incelemek önem taşıyor.
Bankaların emeklilere sunduğu promosyonlar, maaş tutarına ve müşterilerin yerine getirdiği ek şartlara göre değişiyor. Temel nakit ödemenin yanında otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, sigorta ürünü kullanımı ve kredili mevduat hesabı gibi koşullar, toplam kazancı artırabiliyor.
Kamu bankalarında temel promosyon tutarları genel olarak 5 bin ila 12 bin TL arasında değişirken, özel bankalarda maaş tutarına göre 15 bin ila 20 bin TL seviyesine ulaşan temel ödeme seçenekleri bulunuyor. Ek kampanyalarla birlikte bazı bankalarda toplam promosyon ve ödül tutarı 30-35 bin TL'ye kadar yükseliyor.
Bazı kampanyalarda açıklanan toplam avantajın içinde nakit promosyonun yanı sıra kredi, nakit avans veya harcamalara bağlı ödüller de yer alıyor. Bu nedenle bankaların sunduğu tutarları karşılaştırırken nakit olarak ödenecek miktarla diğer finansal ürünlerin sağladığı avantajları birbirinden ayırmak gerekiyor.
Bazı bankalarda toplam avantaj 30-35 bin TL seviyesine ulaşırken, kredi ve nakit avans gibi imkânların da dahil edildiği kampanyalarda bu tutar 90 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Akbank'ın 30 bin TL'ye varan kampanyası ise 16 Ekim'de sona eriyor.