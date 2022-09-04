Emekli promosyon tutarları son dönemde en sık araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Kampanya tarihlerini uzatan bazı bankalar nedeniyle milyonlarca emekli "En yüksek emekli promosyonu ne kadar ve hangi banka veriyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Ek ödemelerle birlikte 10 bin TL'yi bulan emekli promosyon bilgilerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

KAMPANYA SÜRELERİ DEĞİŞTİ!

Banka değiştirmek isteyen emekliler için son başvuru tarihi, 31 Ağustos olarak belirlenmişti. Birçok bankala, emekli promosyon kampanya sürelerini 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı.

Daha önce emekli promosyonu almış fakat taahhüt süresini tamamlamamış olanlar da banka değişikliği yaparak yüksek promosyondan yararlanabilir.