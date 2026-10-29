Emekli promosyon kampanyaları 2026 : Emekli promosyonları ne kadar oldu, en yüksek hangi bankada?

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA'nın ekim ayı emekli promosyon kampanyasında, maaşını bankaya taşıyarak üç yıllık taahhüt verenlere 6 bin 250 TL'den 15 bin TL'ye kadar nakit ödeme yapılıyor. Emekliler, maaşlarına göre hesaplanan promosyon tutarının yanı sıra kredi kartı harcamaları ve kampanyaya dahil bankacılık işlemleri üzerinden de ek bonus kazanabiliyor.

Bankanın belirlediği şartları karşılayan emekliler için nakit promosyon ve ilave ödüllerin toplamı 25 bin TL'ye kadar yükseliyor. Böylece maaş taşıma işlemini tamamlayan müşteriler, standart promosyonun üzerinde ek kazanç elde etme fırsatından yararlanabiliyor.