EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCEL ÖDEMELER: "Bankalardan güncel ödemeler!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

TEMMUZ 2025 EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR?

Emekli maaşını belirli bir süre aynı bankadan almayı taahhüt eden vatandaşlara sunulan banka promosyonları, Temmuz 2025'teki maaş artışları sonrasında yeniden gündemde. Hem kamu hem de özel bankalar, güncel promosyon paketlerini duyururken, ödenecek tutarlar bankaya göre değişiklik gösteriyor.

Bazı bankalar, sundukları ek fırsat ve avantajlarla birlikte nakit promosyon ödemelerini 25 ila 27 bin TL aralığına kadar çıkarmış durumda.