EMEKLİ PROMOSYONU 2025 MART GÜNCEL RAKAMLAR: En yüksek emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor?

Emekli banka maaş promosyon ödemeleri, milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi tarafından yakından takip ediliyor. 3 yıl taahhüt sözüyle emekli maaşını taşıyanlar, hangi bankanın ne kadar emekli promosyonu verdiğini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırmış durumda. Bankalar, yeni müşterilerine vereceği rakamları tek tek açıklamaya başladı. İşte, Mart 2025 emekli banka promosyonu ödemeleri ve kampanyalarına dair tüm detaylar…