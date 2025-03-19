EMEKLİ PROMOSYONU 2025 MART GÜNCEL RAKAMLAR: En yüksek emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor?

Emekli banka maaş promosyon ödemeleri, milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi tarafından yakından takip ediliyor. 3 yıl taahhüt sözüyle emekli maaşını taşıyanlar, hangi bankanın ne kadar emekli promosyonu verdiğini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırmış durumda. Bankalar, yeni müşterilerine vereceği rakamları tek tek açıklamaya başladı. İşte, Mart 2025 emekli banka promosyonu ödemeleri ve kampanyalarına dair tüm detaylar…
2025 YILINA ÖZEL BANKA PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ!
Yeni yılla birlikte bankalardaki ödeme tutarları güncellendi. Ocak ayında ödemeler 24.000 TL'ye ulaştı.
İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı
VAKIFBANK
Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.
1 aylık emekli maaşı tutarı;
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net geliri;
9.999 TL'ye kadar olana 9.250 TL,
10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 13.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 15.500 TL,
20.000 TL' nin üzerinde olana 18.000 TL.
Banka tarafından yapılan açıklamaya göre Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremine bağımsız 1.500 TL ek nakit ödül ödeniyor.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremine bağımsız 1.000 TL ek ödül ödeniyor.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapılması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını yeniden aktif kullanmaya başlaması gerekiyor. Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; maaş baremine bağımsız 500 TL ek nakit ödül ödeniyor.
GARANTİ BANKASI
Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emekliler 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emekliler 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emekliler 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emekliler 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.
QNB FİNANSBANK
15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan kampanyadan yararlanabilirsiniz.
AKBANK
SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL' ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 17.500 TL Ödül Fırsatı!
Maaş Tutar Aralığı - Toplam promosyon tutarı
0 - 9.999 TL 6.250 TL,
10.000 TL - 14.999 TL 10.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL 12.500 TL,
20.000 TL ve üzeri 15.000 TL.
İŞ BANKASI
Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.
Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.
Maaş Aralığı - Promosyon Tutarı
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans'tan emeklilere 14.500 TL'ye Varan Nakit Promosyon ve Ödül!
SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı almak emeklilere;
9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL,
10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 8.000 TL,
15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.
DENİZBANK
Emeklilere 20.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon!
12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL'ye varan ek promosyon sunuluyor.
Maaş Tutarı - Standart Promosyon
ŞEKERBANK
Şekerbank maaş aralıklarına göre 12.000 TL'ye varan emekli promosyon kazanma fırsatı sunuyor.
Buna göre maaş aralığı:
ALBARAKA TÜRK
28 Mart – 31 Ekim tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka'ya taşıyanlara 12.000 TL'ye varan promosyon ve 4.000 TL' ye varan toplamda 16.000 TL ödül kazanma fırsatı veriliyor.
Emekli maaşını Albaraka Türk'ten alan vatandaşların 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda ise promosyona ek 1.000 TL ödül alabiliyor.
Ayrıca promoson kampanyasından yararlanan emekli vatandaşların bankaya referans olarak yönlendirdikleri her bir yeni emekli maaş müşterisi için 500 TL; toplamda 3.000 TL ödül veriliyor.
Koşul 0-9.999 TL 10.000-14.999 TL 15.000-19.999 20.000 ve üstü
ING BANK
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL'ye varan ve Turuncu Hesap Kampanyası ile 2.000 TL ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 20.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekliler yararlanabilir.