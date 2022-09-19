Emekli promosyonu veren bankalar güncel liste halinde en çok aranan konular arasında yer alıyor. Ek gelir elde etmek isteyen SSK ve Bağ-Kur emeklileri, en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi araştırması yapıyor. Bankaların promosyon ödemeleri için başvuru tarihleri 30 Eylül'e kadar uzatılırken en yüksek emekli promosyonu ek ödemelerle 10 bin TL'yi buldu. Peki Emekli promosyonu veren bankalar: Emekli promosyonu ne zaman yatacak, en yüksek promosyon veren banka hangisi?

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ 10 BİN TL'YE DAYANDI!

Müşterilerini rakiplere kaptırmak istemeyen bankalar, emekli maaşı taşıma işlemi sonrası emeklilere 8 bin TL üzeri ödemeler içeren kampanyalara imza attı. Böylece emekli promosyonu ödemeleri, ek ödemelerle 10 bin TL'ye kadar ulaştı.

Üç yıl boyunca bankada kalma sözü veren ve bankayı tanıdıklarına tavsiye eden emekli vatandaşlar, yaklaşık 10 bin TL emekli promosyonu ödemesi alabilecek.