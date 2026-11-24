Kasım ayının sona ermesine sayılı günler kala emekliler, bankaların sunduğu promosyon fırsatlarını yakından takip ediyor. Üç yıllık maaş taahhüdü karşılığında verilen nakit ödemelere fatura talimatı ve kredi kartı kullanımı gibi ek koşullarla yeni ödüller de ekleniyor. Bankaların farklı tutarlarda sunduğu kampanyalar, maaşını taşımayı düşünen emeklilere ay sonuna kadar çeşitli avantajlar sağlıyor.
Vakıf Katılım, emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdünde bulunan müşterilerine 25 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Ödeme miktarı, emeklilerin aylık gelirlerine göre belirlenirken 50 bin TL ve üzerinde maaş alanlar en yüksek promosyon tutarından yararlanabiliyor.
Maaş aralıklarına göre Vakıf Katılım emekli promosyon tutarları:
10.000 TL altı: 8.750 TL
10.000 - 14.999 TL arası: 14.000 TL
15.000 - 19.999 TL arası: 17.500 TL
20.000 - 49.999 TL arası: 21.000 TL
50.000 TL ve üzeri: 25.000 TL
Yapı Kredi, 30 Kasım 2026 tarihine kadar devam eden emekli promosyon kampanyasında 30 bin TL'ye varan toplam ödül imkanı sunuyor. Maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdünde bulunan emekliler, aylık tutarlarına göre 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon alabiliyor.
Maaşı 10 bin TL'nin altında olan emeklilere 6 bin 250 TL, 10 bin ile 14 bin 999 TL arasında bulunanlara 10 bin TL ödeme yapılıyor. Aylığı 15 bin ile 19 bin 999 TL arasında olanlar 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzerinde maaş alanlar ise 15 bin TL nakit promosyondan yararlanabiliyor.
Yapı Kredi, nakit promosyonun yanında otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartı harcamaları ve dijital bankacılık kullanımına yönelik ek ödüller de sağlıyor.
Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 27 bin TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuyor. Maaş tutarına göre değişen ödemelerin yanı sıra emekli yakınlarını bankaya davet eden müşteriler için ek ödül imkanı da bulunuyor.
Maaş aralıklarına göre Türkiye Finans emekli promosyon tutarları:
10.000 TL altı: 13.000 TL
10.000 - 14.999 TL arası: 18.500 TL
15.000 - 19.999 TL arası: 22.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 27.000 TL
Banka, emekli yakınlarını Türkiye Finans'a davet eden müşterilerine de nakit ödül sağlıyor. Kampanya kapsamında, şartları karşılayan her yeni emekli müşteri için 500 TL ek ödeme yapılıyor. Davet kampanyasından kazanılabilecek toplam ödül ise 5 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Böylece en yüksek maaş dilimindeki emekliler, tüm koşulları yerine getirmeleri halinde 32 bin TL'ye kadar toplam promosyon ve ek ödül elde edebiliyor.
Ziraat Bankası, emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilerine 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödüyor. Kampanya kapsamında, gerekli şartları karşılayan emekliler 12 ay vadeli 40 bin TL faizsiz kredi imkanından yararlanabiliyor. Belirli alışverişlerde aylık 6 bin TL'ye kadar Bankkart Lira kazanma fırsatı bulunurken, mevcut emekli müşterilere 25 bin TL'ye kadar üç taksitli faizsiz nakit avans seçeneği de sağlanıyor. Nakit promosyon dışındaki bu avantajlar, bankanın belirlediği başvuru ve kampanya koşullarına göre uygulanıyor.
Şekerbank, emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen müşterilerine 35 bin TL'ye varan toplam avantaj sunuyor. Üç yıllık maaş taahhüdü karşılığında, aylığı 10 bin TL'nin altında olanlara 5 bin TL, 10 bin ile 14 bin 999 TL arasında bulunanlara 8 bin TL nakit promosyon ödeniyor. Maaşı 15 bin ile 19 bin 999 TL arasında olanlar 10 bin TL, 20 bin TL ve üzerinde aylık alanlar ise 12 bin TL nakit promosyondan yararlanabiliyor.
Şekerbank'ın ek kampanyalarıyla promosyon tutarı daha da artabiliyor. Otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartı harcamaları, vadesiz hesap, sigorta ve kredili mevduat hesabı gibi ürünlere yönelik şartları karşılayan emekliler 23 bin TL'ye kadar ilave ödül kazanabiliyor. Böylece nakit promosyon ve ek avantajlarla birlikte toplam kazanım 35 bin TL'ye ulaşabiliyor.
Kuveyt Türk, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon imkanı sağlıyor. Maaşı 10 bin TL'nin altında olan emeklilere 5 bin TL, 10 bin ile 14 bin 999 TL arasında olanlara 8 bin TL ödeme yapılıyor. Aylığı 15 bin ile 19 bin 999 TL arasında bulunanlar 10 bin TL, 20 bin TL ve üzerinde maaş alanlar ise 12 bin TL nakit promosyondan yararlanabiliyor.
QNB, emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdünde bulunan müşterilerine 20 bin TL'ye kadar nakit promosyon veriyor.
Maaş aralıklarına göre QNB emekli promosyon tutarları:
10.000 TL altı: 8.500 TL
10.000 - 14.999 TL arası: 13.500 TL
15.000 - 19.999 TL arası: 16.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 20.000 TL
Banka, nakit promosyonun yanı sıra QNB Emekli kredi kartını kullanan müşterilerine ek avantaj da sağlıyor. Kampanya kapsamında belirlenen market ve eczane alışverişlerinde, gerekli koşulların yerine getirilmesi halinde yıllık 3 bin TL'ye kadar harcama iadesi alınabiliyor.
Akbank, emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilerine 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödüyor. Maaşı 10 bin TL'nin altında olan emeklilere 6 bin 250 TL, 10 bin ile 14 bin 999 TL arasında olanlara 10 bin TL, 15 bin ile 19 bin 999 TL arasında aylık alanlara ise 12 bin 500 TL veriliyor. 20 bin TL ve üzeri maaş alanlar 15 bin TL nakit promosyondan yararlanabiliyor.
Banka, nakit ödemenin yanında mobil kampanyasıyla ek kazanç fırsatları da sunuyor. Yeni müşteriler ile belirlenen şartları karşılayan mevcut müşteriler, maaş taşıma, otomatik fatura talimatı ve kart harcamaları gibi işlemler karşılığında 20 bin TL'ye kadar chip-para kazanabiliyor. Böylece tüm kampanya koşullarını yerine getiren emekliler için toplam avantaj 35 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
İş Bankası, 30 Kasım 2026 tarihine kadar devam eden kampanyası kapsamında emeklilere 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuyor. Bankadan üç yıl boyunca maaş alma taahhüdü veren müşterilere, aylık tutarlarına göre farklı miktarlarda ödeme yapılıyor.
Maaş aralıklarına göre promosyon tutarları:
10.000 TL altı: 6.250 TL
10.000 - 14.999 TL arası: 10.000 TL
15.000 - 19.999 TL arası: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
Nakit promosyonun yanı sıra otomatik fatura ödeme talimatı, banka ve kredi kartı harcamaları, yeni sigorta poliçesi ve bireysel emeklilik işlemleriyle 10 bin TL'ye kadar ek ödül kazanılabiliyor.
Albaraka Türk, emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilerine 20 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Kasım ayına özel ek ödüller ve kampanya avantajlarıyla birlikte toplam tutar 30 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.
Maaş aralıklarına göre emekli promosyon tutarları:
10.000 TL altı: 8.300 TL
10.000 - 14.999 TL arası: 13.300 TL
15.000 - 19.999 TL arası: 16.600 TL
20.000 TL ve üzeri: 20.000 TL
Kasım kampanyası kapsamında iki yeni otomatik fatura ödeme talimatı veren emeklilere 1.200 TL, bankaya kazandırdıkları her yeni emekli müşteri için ise 1.000 TL ek nakit ödül sağlanıyor.
ING, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 15 bin TL'ye kadar koşulsuz nakit promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10 bin TL'nin altında olan emeklilere 6 bin 250 TL, 10 bin ile 14 bin 999 TL arasında olanlara 10 bin TL ödeme yapılıyor. Maaşı 15 bin ile 19 bin 999 TL arasında bulunanlar 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzerinde aylık alanlar ise 15 bin TL nakit promosyondan yararlanabiliyor.
Bankanın sunduğu avantajlar yalnızca nakit ödemeyle sınırlı kalmıyor. Kredi kartı alışverişi, otomatik fatura talimatı, Turuncu Hesap'ta belirli tutarda birikim bulundurma ve ihtiyaç kredisi kullanımı gibi ek koşulların karşılanması halinde toplam promosyon tutarı 32 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
DenizBank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine nakit promosyon ve ek kampanyalarla birlikte 30 bin TL'ye varan ödeme fırsatı sunuyor. Maaş tutarına göre belirlenen nakit promosyon, 10 bin TL'nin altında aylık alanlar için 5 bin TL, 10 bin ile 14 bin 999 TL arasında maaşı bulunanlar için 8 bin TL olarak uygulanıyor.
15 bin ile 19 bin 999 TL arasında emekli aylığı alanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzerinde maaşı bulunanlara ise 12 bin TL nakit promosyon veriliyor. Bankanın ek kampanya koşullarını karşılayan emekliler, toplamda 30 bin TL'ye kadar avantajdan yararlanabiliyor.
Garanti BBVA, emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilerine 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Maaş tutarına göre değişen ödemeler, ek kampanyalardan yararlanılması halinde 25 bin TL'ye kadar yükselebiliyor.
Maaş aralıklarına göre nakit promosyon tutarları:
10.000 TL altı: 6.250 TL
10.000 - 14.999 TL arası: 10.000 TL
15.000 - 19.999 TL arası: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
Banka, nakit promosyonun yanı sıra Bonus Kart veya Paracard harcamalarına 6 bin TL, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi yaptırılması karşılığında ise 2'şer bin TL olmak üzere toplam 10 bin TL'ye kadar ek ödül imkânı sağlıyor. İlave ödemelerden yararlanmak için ilgili kampanya koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor.2027 Ocak emekli maaşları kaç TL olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 farklı zam senaryosu!