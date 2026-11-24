YAPI KREDİ

Yapı Kredi, 30 Kasım 2026 tarihine kadar devam eden emekli promosyon kampanyasında 30 bin TL'ye varan toplam ödül imkanı sunuyor. Maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdünde bulunan emekliler, aylık tutarlarına göre 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon alabiliyor.

Maaşı 10 bin TL'nin altında olan emeklilere 6 bin 250 TL, 10 bin ile 14 bin 999 TL arasında bulunanlara 10 bin TL ödeme yapılıyor. Aylığı 15 bin ile 19 bin 999 TL arasında olanlar 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzerinde maaş alanlar ise 15 bin TL nakit promosyondan yararlanabiliyor.

Yapı Kredi, nakit promosyonun yanında otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartı harcamaları ve dijital bankacılık kullanımına yönelik ek ödüller de sağlıyor.