Emekli tümgeneralin oğlu cinayete kurban gitmiş!

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık,13 Mayıs 2018'de evinin yakınlarındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu. Olay kayıtlara 'intihar' olarak geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı tozlu raflardan indirerek yeniden inceledi. Olay yerindeki kayıtlar tekrardan araştırılırken, 2018'de 112'ye yapılan ihbarın sahibi de belirlendi.

UZMAN EKİPLER İNCELEDİ

Soruşturma kapsamında olayın meydana geldiği şantiyede, 27 metre yükseklikten düşme ihtimali uzman ekipler tarafından incelendi. Türkiye Dağcılık Federasyonu görevlilerince olay yerinde yapılan teknik analizlerin yanı sıra Büyükışık'a ait cep telefonunda parmak izi ve dijital izler de soruşturma kapsamında araştırıldı. Büyükışık'ın elektronik posta yazışmaları ve kıyafetleri üzerindeki kriminal deliller de dosyaya eklendi.

İFADELER ÇELİŞKİLİ

İncelemeler sonucunda, Dorukhan Büyükışık'ın aracıyla şantiyeye giriş yaptığı, H.K.'nin görevli olduğu bekçi kulübesinin yakınındaki yoldan inşaat sahasına girdiği belirlendi. Olay anında şantiyede bekçiler H.K., H.A., T.Ç. ile işçi B.Ç., yakın bir bölgede bekçi A.G.'nin bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin verdikleri ifadelerin çelişkili olduğu, ölümün yüksekten düşme ile uyumlu olmadığı, Büyükışık'ın sırt bölgesine sert ve etkili bir cisimle vurulduğu ve ardından cesedin bulunduğu noktaya taşınmış olabileceği belirlendi. İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, olay yerinde bulunan şüphelilerin birlikte hareket ederek Dorukhan Büyükışık'ı kasten öldürdüklerine kanaat getirdi. H.K., H.A., T.Ç., B.Ç. ve A.G. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Öte yandan olayın ardından 8 polis memuru hakkında 'Görevi kötüye kullanma' suçundan başka bir dava açıldığı bildirildi.