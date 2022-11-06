Emekli maaş zammı hesaplama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Son 6 aylık enflasyon verileri ile netleşen emekli zammı için 4 aylık enflasyon oranı belirleyici oldu. Öte yandan vatandaşları enflasyona ezdirmemek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar yürüten hükümet, yüzde 5 ile 10 arası refah payı verilmesini gündeme aldı. En düşük emekli maaşının da yükseleceği bilinirken milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, ''Ocak 2023 SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar olacak?'' sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Peki, Ocak zammı ile 2023 SSK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, 2023 ocak emekli zammı son durum…
EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı
2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.
SON DAKİKA: MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Enflasyon farkı dâhil 4 aylık memur zammı 11.84 olacak. Yeni yılda memur ve emeklilerinin gelirinde ek göstergeye bağlı olarak da artış yaşanacak. Yüzde 40'lık zam durumunda en düşük emekli aylığı 4 bin 900 liraya, en düşük memur maaşı da 12 bin 747 liraya çıkacak.
Temmuz ayında yüzde 42.35 açıklanan emekli zammı yılbaşında yeniden belirlenecek. SSK, Bağ-Kur emeklileri ocakta, temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.
İkinci 6 aylık dönemin ilk 4 ayında enflasyon yüzde 7'lik toplu sözleşme zammının üzerinde çıkması ile memur ve memur emeklisine şimdiden fark oluştu.
ENFLASYON YÜZDE 3 ARTARSA EMEKLİLERE YÜZDE 17 ZAM YAPILACAK
Geride kalan 2 ayda (kasım, aralık) enflasyon aylık yüzde 3 seviyesinde artarsa 1 Ocak 2023'te emeklilere yüzde 17 zam yapılacak. Ek düzenleme ile daha yukarı, yüzde 30-40 seviyelerine çıkarılabilecek.
3 OCAK'TA NETLEŞECEK
2022 yılının ikinci yarısında enflasyon farkı oluşabilmesi için kümülatif enflasyonun yüzde 7'yi aşması gerekiyor.
Temmuz ayında enflasyon yüzde 2.37, ağustos ayında yüzde 1.46, Eylül 3.08 ekimde de 3.54 çıktı. Buna göre 4 aydaki kümülatif enflasyon yüzde 7'yi geçti.
4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 10.84 olacak. Enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı 11.84 olacak. Zamlar net olarak 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak enflasyon oranıyla belirlenecek.
EK GÖSTERGE EKLENECEK
Mevcut enflasyon farkı ve sözleşmeden gelen zammın yanında ek gösterge farkından dolayı da maaşlar değişecek.
En düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira üzerinde yüzde 30'luk artış olursa 4 bin 550 lira, yüzde 35'lik artış olursa 4 bin 725 lira, yüzde 40'lık artış olursa 4 bin 900 lira olacak.
En düşük memur maaşı 9 bin 105 lira olup yüzde 30'luk artış olursa 11 bin 837 lira, yüzde 40'lık bir artış olursa 12 bin 747 liraya çıkacak.
HEM AYLIK HEM İKRAMİYE ARTIYOR
Memur ve emeklileri enflasyon, toplu sözleşme farkıyla birlikte 3600 ek gösterge zammı alacak.
Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkanların aylığındaki bin 391 liralık artış 2 bin 500 lirayı geçecek.
Bu yıl için yapılan hesaplamaya göre ek göstergesi 2600'e çıkan 30 yıllık memur emekli aylığı 1234- 1391 lira arasında, ikramiyesi de 44 bin ile 50 bin lira arasında artıyor.
EMEKLİ VE MEMURA REFAH PAYI GELİYOR
Emekli ve memurlara yılbaşında yüzde 5 ila 10 arasında refah payı verilmesi, 3 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının da yükseltilmesi gündeme geldi.