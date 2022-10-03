Emekli zammı 2023 Ocak hesaplamaları ortaya çıkıyor! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Temmuz zammı sonrası yeniden gündemdeki yerini alan emekli ve memur zammı ocak 2023 hesapları başladı. Enflasyon farkı ile belirlenecek yeni zam oranı araştırılırken SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ve memur maaşları için rakamlar ortaya çıkmaya başladı. Peki, memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, memur ve emekli zammı 2023 ocak hesaplama tablosu…
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI OCAK 2023 ŞEKİLLENİYOR!
Temmuz zammı emekli ve memur için oranlar şöyle ortaya çıkmıştı:
6 aylık enflasyon oranı: 42,35
SSK ve Bağ-Kur Temmuz zammı: 42,35
Memur enflasyon farkı: 34,85
Memur toplu sözleşme zammı: 7
Memur ve memur emeklisi zam oranı: 41,68
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başladı.
Bu rakam 2022 Ocak ayında yüzde 66 rekor artışla 1.500 TL'den 2.500'ye yükseltilmişti. 1.500 TL'den 3.500 TL'ye artış dikkate alındığında en düşük emekli maaşı yüzde 133 zam almış oldu.
VATANDAŞ ENFLASYONA EZİDİRİLMEYECEK!
Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücretl, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumrhurbaşkanı şu mesajı verdi:
"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."
AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI, EYLÜL BEKLENİYOR!
Ağustosta tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %80,21, aylık %1,46 oldu
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %143,75, aylık %2,41 arttı
Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,41, bir önceki yılın Aralık ayına göre %74,13, bir önceki yılın aynı ayına göre %143,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %105,39 artış gösterdi.
EMEKLİ VE MEMUR OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Enflasyon oranları sonrası belirlenecek zam miktarı için hesaplamalar şekillenmeye başladı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 72,35 oldu.
Merkez Bankası'nın 2022 yılı Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlandı. TCMB'nin anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67,73 oldu.
Türkiye'de emekli zammı Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİNE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR OCAK ZAMMI TABLOSU
2022 yılı enflasyon beklentisi: 72,35
SSK ve Bağ-Kur Ocak zammı: 21,1
Memur enflasyon farkı: 14,1
Memur toplu sözleşme zammı: 8
Memur ve memur emeklisi zam oranı: 22,1
Memur zammı yüzde 20-22 oranında gerçekleştiğinde en düşük memur maaşı 10 bin TL'nin üzerinde çıkabilir.
Emekli zammı ise yüzde 19-21 oranında gerçekleştiğinde en düşük emekli maaşı 5 bin TL üzerine çıkabilecek.