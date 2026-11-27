Emeklilerin gözü şimdi kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. 6 aylık enflasyonun tamamlanmasıyla Ocak 2027 zammı kesinleşecek. Mevcut veriler üzerinden yapılan hesaplamalarda ise 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının yüzde 10 zam senaryosunda 25 bin 907 TL'ye çıkabileceği görülüyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ve Temmuz dönemlerindeki maaş artışı, ilgili 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyona göre belirleniyor. Bu nedenle 2026'nın Temmuz-Aralık dönemindeki enflasyon oranı, Ocak 2027'de uygulanacak zammın temelini oluşturacak.
Ekim ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarındaki enflasyon tamamlandı. Bu dört aylık dönemde kümülatif oran yüzde 8,28 olarak hesaplandı.
Ancak bu oran henüz emeklilerin Ocak ayında alacağı kesin zam değil. Kasım ve aralık enflasyonlarının da hesaplamaya dahil edilmesi gerekiyor.
Mevcut en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL olarak uygulanıyor. Dört aylık yüzde 8,28'lik enflasyon oranı yalnızca örnek olarak bu tutara uygulandığında maaş yaklaşık 25 bin 502 TL seviyesine geliyor.
Farklı zam oranlarına göre hesaplama ise şöyle:
|Zam oranı
|Zam tutarı
|23.552 TL üzerinden yeni aylık
|%8,28
|1.950 TL
|25.502 TL
|%9
|2.120 TL
|25.672 TL
|%10
|2.355 TL
|25.907 TL
|%11
|2.590 TL
|26.142 TL
|%12
|2.826 TL
|26.378 TL
Bu rakamlar senaryo hesabıdır. Henüz Ocak 2027 için kesinleşmiş maaş tutarlarını göstermiyor.
Emekli maaşları için yalnızca enflasyon zammı değil, refah payı ve seyyanen artış seçenekleri de gündemde. Ancak bu konuda şu an için kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.
Gündeme gelen senaryolar arasında yüzde 8 ve yüzde 13 oranlarında refah payı ile 5 bin ve 10 bin TL'lik seyyanen artış seçenekleri bulunuyor. Ayrıca en düşük emekli aylığının yükseltilmesi ihtimali üzerinden de hesaplamalar yapılıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak zammı için kritik tarihler kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması olacak. Aralık ayı verisinin ardından Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon tamamlanacak ve normal emekli zammı kesinleşecek.
Bunun ardından en düşük emekli aylığı için hükümet tarafından yapılacak olası düzenleme de netleşecek.
Şu anki verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık enflasyon farkı yüzde 8,28 seviyesinde bulunuyor. 23 bin 552 TL'lik mevcut en düşük aylık üzerinden yapılan hesaplamada bu oran yaklaşık 25 bin 502 TL'lik bir rakama karşılık geliyor.
Ancak kasım ve aralık enflasyonu henüz belli olmadığı için Ocak 2027 zammı kesinleşmiş değil. Ayrıca refah payı, seyyanen zam veya en düşük emekli aylığına yönelik yeni bir düzenleme yapılması halinde emeklilerin alacağı tutar mevcut enflasyon hesabından daha farklı olabilir.