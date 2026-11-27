SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ve Temmuz dönemlerindeki maaş artışı, ilgili 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyona göre belirleniyor. Bu nedenle 2026'nın Temmuz-Aralık dönemindeki enflasyon oranı, Ocak 2027'de uygulanacak zammın temelini oluşturacak.

Ekim ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarındaki enflasyon tamamlandı. Bu dört aylık dönemde kümülatif oran yüzde 8,28 olarak hesaplandı.

Ancak bu oran henüz emeklilerin Ocak ayında alacağı kesin zam değil. Kasım ve aralık enflasyonlarının da hesaplamaya dahil edilmesi gerekiyor.