EMEKLİ ZAMMI 2027 OCAK HESABI | SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? 3. veri açıklandı!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı maaş, kesin enflasyon oranının belli olmasıyla netleşecek. Ocak zammına ilişkin farklı enflasyon senaryoları üzerinden yapılan hesaplamalar ise ortaya çıkacak yeni maaşlara dair fikir veriyor. Emekli maaş tablosunda hangi aylığın ne kadar olabileceği ve en düşük emekli aylığına ilişkin olası değişiklikler de merak ediliyor.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

TÜİK'in açıkladığı Eylül ayı enflasyon verisi ile birlikte milyonlarca emekli ve memurun merak ettiği rakamlar da ortaya çıkmış oldu. Eylül ayında yüzde 1.84'lük enflasyon oranı ile birlikte Temmuz ayından bu yana gerçekleşen üç aylık veri de kesinleşti. Buna göre üç aylık oran yüzde 5.57 olarak hesaplandı.