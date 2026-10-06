EMEKLİ ZAMMI 2027 OCAK HESABI | SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? 3. veri açıklandı!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı maaş, kesin enflasyon oranının belli olmasıyla netleşecek. Ocak zammına ilişkin farklı enflasyon senaryoları üzerinden yapılan hesaplamalar ise ortaya çıkacak yeni maaşlara dair fikir veriyor. Emekli maaş tablosunda hangi aylığın ne kadar olabileceği ve en düşük emekli aylığına ilişkin olası değişiklikler de merak ediliyor.
TÜİK'in açıkladığı Eylül ayı enflasyon verisi ile birlikte milyonlarca emekli ve memurun merak ettiği rakamlar da ortaya çıkmış oldu. Eylül ayında yüzde 1.84'lük enflasyon oranı ile birlikte Temmuz ayından bu yana gerçekleşen üç aylık veri de kesinleşti. Buna göre üç aylık oran yüzde 5.57 olarak hesaplandı.
Bu verinin üzerine Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonları da geldiğinde emekliler ve memurlar için zam oranları kesinleşmiş olacak. Ancak gelen veriler yıl sonu için hesaplamaların şimdiden yapılabileceğini de ortaya koymuş oldu.
Eylül ayı ile birlikte üç aylık enflasyonun yüzde 5.57 olması emekliler için bazı rakamların da kesinleştiğini ortaya koyuyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için üç yalık yüzde 5.57 olarak hesaplanan oran kesinleşmiş oldu.
Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yıl sonu artış oranları için de önemli bir ipucu ortaya çıkmış oldu. Açıklanan veri ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.57 oranındaki artışı ceplerine koydular. Bunun üzerine eklenecek üç ayrı veri ile birlikte yıl sonundaki enflasyon artışı da kesinleşmiş olacak.
Üç aylık verinin ardından oluşan yıllık enflasyon ise yüzde 29.73 oranında gerçekleşti. Bu orandan yola çıkarak yapılan hesaplamalara bakıldığında yıl sonunda enflasyonun yine yüzde 28-30 bandında oluşacağını ortaya koyuyor.
Bu orana göre de hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hem de memurlar ile memur emeklilerinin Ocak ayı artışlarıyla ilgili rakamlar ortaya çıkıyor.
Geçtiğimiz ay açıklanan yeni Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 28,4 olarak yer aldı. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 9,04 olabileceğini ortaya koydu.
Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9,04 artış yansıtılabilecek. Kök aylıklara uygulanacak bu artışın taban aylığa da yansıtılması halinde, emeklilerde en düşük ödeme 25 bin 681 liraya çıkacak.
Yine yapılan anketlere bakıldığında oranları yüzde 30'u bulabileceği de tahmin ediliyor. Bu durumda 6 aylık enflasyonun yüzde 10'lar civarında olacağı hesaplanıyor. Bu tahminler gerçekleşirse bu kez SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 10'u bulacak. Bu durumda en düşük maaş 25 bin 910 lirayı bulacak.