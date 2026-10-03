EMEKLİ ZAMMI HESABI: 2027 Ocak’ta en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyonla netleşecek!

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde, 2027 yılının ocak ayında uygulanacak maaş artış hesabı yer alıyor. TÜİK tarafından 5 Ekim 2026 Pazartesi günü duyurulacak olan Eylül ayı enflasyon oranı, yeni yılın başında uygulanacak 6 aylık zam döneminin 3. verisi olarak kayıtlara geçecek. Böylece ekonomi piyasasında emekli zammı oranına ilişkin hesaplamalar ön plana çıktı.
TÜİK takvimine göre Eylül 2026 enflasyon rakamları 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Böylece eylül ayına ait aylık ve yıllık TÜFE değişimi netleşecek.
Verilerin açıklanmasının ardından gözler, 2027 yılı ocak ayı yeni emekli maaş zammını belirleyecek olan ekim, kasım ve aralık enflasyon rakamlarına çevrilecek.
TCMB'nin yıl sonu beklentisi gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak. OVP'ye göre 6 aylık enflasyon %9,04 olarak hesaplanıyor. Piyasa katılımcıları ise yüzde 10,07 artış bekliyor. FKB'nin son tahminine göre ise 6 aylık TÜFE yüzde 10,73 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında en az yüzde 8,70 en fazla ise yüzde 10,73 zam alacak.
AA Finans'ın ekonomistlerle gerçekleştirdiği beklenti anketinde, eylül ayı TÜFE artışının ortalama yüzde 2,18 olması bekleniyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,66 seviyesinde bulunuyor. Bu tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 10,11 olacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında yüzde 10,11 oranında zam alması gündeme gelecek.
Mevcut maaş: 23.552 TL
- TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 25.601 TL
- OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 25.681 TL
- Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 25.921 TL
- FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 26 bin 79 TL
- AA Finans tahmini – yüzde 10,11 zam: 25.933 TL
Mevcut maaş: 30.000 TL
- TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 32.610 TL
- OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 32.712 TL
- Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 33.018 TL
- FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 33.219 TL
- AA Finans tahmini: 33.033 TL
Mevcut maaş: 35.000 TL
- TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 38.045 TL
- OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 38.164 TL
- Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 38.521 TL
- FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 38.756 TL
- AA Finans tahmini: 38.538 TL
Mevcut maaş: 45.000 TL
- TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 48.915 TL
- OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 49.068 TL
- Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 49.527 TL
- FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 49.828 TL
- AA Finans tahmini: 49.550 TL