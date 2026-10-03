EMEKLİ ZAMMI HESABI: 2027 Ocak’ta en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyonla netleşecek!

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TCMB'nin yıl sonu beklentisi gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak. OVP'ye göre 6 aylık enflasyon %9,04 olarak hesaplanıyor. Piyasa katılımcıları ise yüzde 10,07 artış bekliyor. FKB'nin son tahminine göre ise 6 aylık TÜFE yüzde 10,73 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında en az yüzde 8,70 en fazla ise yüzde 10,73 zam alacak.

AA Finans'ın ekonomistlerle gerçekleştirdiği beklenti anketinde, eylül ayı TÜFE artışının ortalama yüzde 2,18 olması bekleniyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,66 seviyesinde bulunuyor. Bu tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 10,11 olacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında yüzde 10,11 oranında zam alması gündeme gelecek.