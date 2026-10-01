MEMUR MAAŞ ZAMMI OCAK 2027: Polis, doktor, öğretmen, hemşire... En düşük memur zammı ne kadar olacak?

Mevcut 4 tahmine göre öğretmen ve polis memurları 100 bin TL, hemşire 92 bin TL, avukat 111 bin TL, şube müdürü 116 bin TL aylık alacak. Uzman doktor ve profesörlere ise 200 bin TL'ye yakın aylık verilecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör