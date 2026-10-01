Haberler Yaşam Haberleri MEMUR MAAŞ ZAMMI OCAK 2027: Polis, doktor, öğretmen, hemşire... En düşük memur zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 1.10.2026 09:20

MEMUR MAAŞ ZAMMI OCAK 2027: Polis, doktor, öğretmen, hemşire... En düşük memur zammı ne kadar olacak?

2027 Ocak ayında memur maaşlarına yansıyacak zam oranı, 2026'nın ikinci yarısında açıklanan enflasyon sonuçları doğrultusunda kesinleşecek. Eylül ayına ilişkin TÜFE verileri 5 Ekim'de duyurulacak, yılın son üç ayına ait rakamların açıklanmasıyla birlikte memurların yeni maaşları için hesaplamalar da netleşmeye başlayacak. Ödenecek tutarlar ise memurun görev yaptığı unvan ile derece ve kademe bilgilerine göre değişiklik gösterecek.

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MEMUR MAAŞ ZAMMI OCAK 2027: Polis, doktor, öğretmen, hemşire... En düşük memur zammı ne kadar olacak?
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2027 Ocak ayında memurların alacağı zam oranına yönelik hesaplama süreci, 2026'nın ikinci yarısına ait enflasyon rakamları üzerinden devam ediyor. Toplu sözleşme kapsamında yapılacak artışa, enflasyon farkının da eklenmesiyle birlikte memur maaşlarında uygulanacak yeni tutarlar ortaya çıkacak. Polis, öğretmen, doktor ve farklı unvanlarda görev yapan kamu personelinin maaşları da belirlenecek zam oranına göre güncellenecek.

EYLÜL 2026 ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

TÜİK'in yayımladığı takvime göre Eylül 2026 enflasyon sonuçları, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak. Açıklamayla birlikte eylül ayındaki aylık TÜFE değişimi ile yıllık enflasyon oranı belli olacak.

Eylül verisinin ardından piyasaların ve vatandaşların odağında, yılın son çeyreğine ilişkin ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon sonuçları yer alacak.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE 4 AYRI SENARYO

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yılın üçüncü Enflasyon Raporu sunumunda, 2026 sonu TÜFE öngörüsü yüzde 26 seviyesinden yüzde 28'e yükseltildi.

Söz konusu beklentinin gerçekleşmesi halinde memurlar için yüzde 1,59 oranında enflasyon farkı oluşurken, toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranının yüzde 6,67'ye ulaşması bekleniyor.

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İkinci senaryoda Orta Vadeli Program'daki yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahmini esas alınıyor. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 9,04 seviyesinde hesaplanıyor.

Bu senaryoda memurlar için yaklaşık yüzde 1,91 enflasyon farkı oluşuyor. Toplam zam oranı ise yaklaşık yüzde 7 seviyesine geliyor

Üçüncü hesaplama, piyasanın mevcut enflasyon öngörüsünü temel alıyor. Bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon oranının yüzde 10,06 seviyesinde olması öngörülüyor.

Böyle bir tabloda memur ve memur emeklileri açısından yaklaşık yüzde 2,86 oranında enflasyon farkı ortaya çıkacak. Toplu sözleşmeden kaynaklanan artışın da eklenmesiyle birlikte toplam maaş zammının yaklaşık yüzde 8,01'e yükselmesi bekleniyor.

Dördüncü hesaplamada, Finansal Kurumlar Birliği ve İstanbul Üniversitesi tarafından ortaklaşa hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'nde yer alan yüzde 30,32'lik yıl sonu enflasyon beklentisi esas alınıyor. Bu varsayım üzerinden yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon oranı yüzde 10,67 seviyesinde hesaplanıyor.

Söz konusu beklentinin gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak toplam artış oranının yüzde 8,60 olması öngörülüyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Mevcut 70 bin 224 liralık en düşük memur maaşı üzerinden hesaplama yapıldığında farklı senaryolarda şu rakamlar ortaya çıkıyor:

Yüzde 6,67 zam: 74.908 TL

Yüzde 7 zam: 75.141 TL

Yüzde 8,01 zam: 75.849 TL

Yüzde 8,60 zam: yaklaşık 76.263 TL

Mevcut 4 tahmine göre öğretmen ve polis memurları 100 bin TL, hemşire 92 bin TL, avukat 111 bin TL, şube müdürü 116 bin TL aylık alacak. Uzman doktor ve profesörlere ise 200 bin TL'ye yakın aylık verilecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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