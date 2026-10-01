MEMUR MAAŞ ZAMMI OCAK 2027: Polis, doktor, öğretmen, hemşire... En düşük memur zammı ne kadar olacak?

2027 Ocak ayında memurların alacağı zam oranına yönelik hesaplama süreci, 2026'nın ikinci yarısına ait enflasyon rakamları üzerinden devam ediyor. Toplu sözleşme kapsamında yapılacak artışa, enflasyon farkının da eklenmesiyle birlikte memur maaşlarında uygulanacak yeni tutarlar ortaya çıkacak. Polis, öğretmen, doktor ve farklı unvanlarda görev yapan kamu personelinin maaşları da belirlenecek zam oranına göre güncellenecek.
TÜİK'in yayımladığı takvime göre Eylül 2026 enflasyon sonuçları, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak. Açıklamayla birlikte eylül ayındaki aylık TÜFE değişimi ile yıllık enflasyon oranı belli olacak.
Eylül verisinin ardından piyasaların ve vatandaşların odağında, yılın son çeyreğine ilişkin ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon sonuçları yer alacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yılın üçüncü Enflasyon Raporu sunumunda, 2026 sonu TÜFE öngörüsü yüzde 26 seviyesinden yüzde 28'e yükseltildi.
Söz konusu beklentinin gerçekleşmesi halinde memurlar için yüzde 1,59 oranında enflasyon farkı oluşurken, toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranının yüzde 6,67'ye ulaşması bekleniyor.
İkinci senaryoda Orta Vadeli Program'daki yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahmini esas alınıyor. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 9,04 seviyesinde hesaplanıyor.
Bu senaryoda memurlar için yaklaşık yüzde 1,91 enflasyon farkı oluşuyor. Toplam zam oranı ise yaklaşık yüzde 7 seviyesine geliyor
Üçüncü hesaplama, piyasanın mevcut enflasyon öngörüsünü temel alıyor. Bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon oranının yüzde 10,06 seviyesinde olması öngörülüyor.
Böyle bir tabloda memur ve memur emeklileri açısından yaklaşık yüzde 2,86 oranında enflasyon farkı ortaya çıkacak. Toplu sözleşmeden kaynaklanan artışın da eklenmesiyle birlikte toplam maaş zammının yaklaşık yüzde 8,01'e yükselmesi bekleniyor.
Dördüncü hesaplamada, Finansal Kurumlar Birliği ve İstanbul Üniversitesi tarafından ortaklaşa hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'nde yer alan yüzde 30,32'lik yıl sonu enflasyon beklentisi esas alınıyor. Bu varsayım üzerinden yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon oranı yüzde 10,67 seviyesinde hesaplanıyor.
Söz konusu beklentinin gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak toplam artış oranının yüzde 8,60 olması öngörülüyor.
Mevcut 70 bin 224 liralık en düşük memur maaşı üzerinden hesaplama yapıldığında farklı senaryolarda şu rakamlar ortaya çıkıyor:
Yüzde 6,67 zam: 74.908 TL
Yüzde 7 zam: 75.141 TL
Yüzde 8,01 zam: 75.849 TL
Yüzde 8,60 zam: yaklaşık 76.263 TL