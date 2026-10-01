SOSYAL DESTEK ZAMMI HESAPLAMA: Ocak 2027’de 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

2027 Ocak döneminde uygulanacak zam oranının kesinleşmesi için 2026 yılının ikinci yarısındaki enflasyon verilerinin tamamlanması gerekiyor. Şimdilik OVP, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ve çeşitli ekonomik tahminler üzerinden farklı artış senaryoları hesaplanıyor. 5 Ekim'de duyurulacak Eylül ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 65 yaş aylığı ile dul ve yetim maaşları için yapılan hesaplamalarda yeni veriler ortaya çıkacak.
TÜİK takviminde yer alan bilgilere göre Eylül 2026 dönemine ilişkin enflasyon sonuçları, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuna açıklanacak. Açıklamayla birlikte eylül ayındaki aylık ve yıllık TÜFE değişim oranları netlik kazanacak.
Eylül verilerinin paylaşılmasının ardından gözler, yılın son üç ayında açıklanacak ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon sonuçlarına çevrilecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda ise yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarıldı.
Bu tahmine göre yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak, toplam zam oranı yüzde 6,67 olacak.
İkinci senaryoda Orta Vadeli Program'daki yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahmini esas alınıyor. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 9,04 seviyesinde hesaplanıyor.
Bu senaryoda memurlar için yaklaşık yüzde 1,91 enflasyon farkı oluşuyor. Toplam zam oranı ise yaklaşık yüzde 7 seviyesine geliyor
Üçüncü senaryoda piyasa beklentisi bulunuyor. Güncel beklentinin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 10,06 olacak.
Bu durumda memur ve memur emeklileri için yaklaşık yüzde 2,86 enflasyon farkı oluşuyor. Toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranı yaklaşık yüzde 8,01 seviyesine ulaşıyor.
Dördüncü senaryoda ise Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'ndeki yüzde 30,32'lik yıl sonu enflasyon tahmini bulunuyor. Bu senaryoda 6 aylık enflasyon yüzde 10,67 olarak hesaplanıyor.
Buna tahmine göre ise toplam zam oranı yüzde 8,60 olacak.
65 yaş aylığının 7 bin 257,36 TL'den 7 bin 765,35 TL ile 7 bin 890,93 TL arasına, evde bakım yardımının 15 bin 755,12 TL'den 16 bin 857,98 TL ile 17 bin 130,54 TL aralığına çıkabileceği öngörülüyor.
Yüzde 40-69 oranında engelli vatandaşlara ödenen aylığın 5 bin 795,32 TL'den 6 bin 198,15 TL ile 6 bin 299,08 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşların aylığının ise 8 bin 689,97 TL'den 9 bin 298,27 TL ile 9 bin 448,60 TL seviyesine çıkması bekleniyor.
Dul ve yetim maaşlarının hesaplanmasında vefat eden sigortalının SSK, Bağ-Kur veya emekli sandığı mensubu olup olmamasına göre değişiklik gösteriyor. SSK, Bağ-Kur dul ve yetim maaşları "kök maaşı" üzerinden enflasyon oranında yapılan zam ile belirlenirken, memur dul ve yetim maaşı memur katsayısına göre belirleniyor.
Mevcut 23 bin 552 liralık emekli taban aylığını 25 bin 681 TL ile 26 bin 96 TL arasına çıkması durumunda dul ve yetim aylıkları hisse başı şu şekilde olacak: