SOSYAL DESTEK ZAMMI HESAPLAMA: Ocak 2027’de 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

DUL VE YETİM MAAŞI

Dul ve yetim maaşlarının hesaplanmasında vefat eden sigortalının SSK, Bağ-Kur veya emekli sandığı mensubu olup olmamasına göre değişiklik gösteriyor. SSK, Bağ-Kur dul ve yetim maaşları "kök maaşı" üzerinden enflasyon oranında yapılan zam ile belirlenirken, memur dul ve yetim maaşı memur katsayısına göre belirleniyor.

Mevcut 23 bin 552 liralık emekli taban aylığını 25 bin 681 TL ile 26 bin 96 TL arasına çıkması durumunda dul ve yetim aylıkları hisse başı şu şekilde olacak:

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör