Ocak 2027 emekli zammı öncesinde milyonlarca kişinin gözü ek artış düzenlemesine çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen çalışmalarda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları da beklentileri artırdı. Enflasyon farkına ek olarak refah payı, seyyanen zam veya iki yöntemin birlikte uygulanması seçenekleri değerlendiriliyor.
TÜİK, kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da duyuracak. Ekim ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dört aylık zam oranı yüzde 8,29'a ulaşırken şimdi gözler beşinci enflasyon verisine çevrildi. Kasım rakamlarının açıklanmasıyla ocak ayında uygulanacak emekli zammına ilişkin hesaplamalarda daha net bir tablo ortaya çıkacak.
Enflasyon tahminlerine göre ocak ayında memur emeklilerinin maaşlarına yaklaşık yüzde 8, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına ise yüzde 10 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu artışlara ek olarak emeklilerin gelirlerini yükseltecek yeni bir iyileştirme üzerinde çalışılıyor.
Ek zam düzenlemesinde emeklilerin prim ödeme süresi ve yaşı üzerinden farklı artış oranları belirlenmesi de değerlendiriliyor. Bu seçeneğin hayata geçirilmesi durumunda, daha uzun süre prim yatıran ve ileri yaştaki emeklilere daha yüksek tutarlı iyileştirme yapılması gündeme gelebilecek.
Maaş iyileştirmesi için yüzde üzerinden refah payı uygulanması veya tüm emeklilerin aylıklarına belirli miktarda sabit artış eklenmesi seçenekleri masada bulunuyor.
Her iki yöntemin birlikte uygulanacağı karma formül de değerlendiriliyor. Bu kapsamda bütün emeklilere refah payı verilmesi, düşük aylık alanlara ise buna ek olarak seyyanen zam yapılması seçenekler arasında yer alıyor.
Hazırlanan formüllerde hem enflasyon artışının hem de ek iyileştirmenin kök aylıklara yansıtılması planlanıyor. Böylece emeklilerin yalnızca maaşları değil, maaş üzerinden hesaplanan ek ödemeleri de artacak.
Her ay maaşın yüzde 4'ü veya yüzde 5'i oranında hesaplanan ek ödeme, yeni aylık tutarı üzerinden belirleneceği için emeklilerin eline geçen toplam tutar da yükselecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde kök maaş ile ek ödeme toplamı 23 bin 552 TL'nin altında kalanlara, mevcut taban aylık düzenlemesi doğrultusunda Hazine katkısıyla bu tutar üzerinden ödeme gerçekleştiriliyor.
Yeni düzenlemeyle birlikte yalnızca kök aylıkların değil, en düşük emekli aylığının da artırılması gündemde. Ocak ayında yüzde 10 oranında enflasyon zammı yapılması halinde mevcut taban aylığın 25 bin 907 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor.
Ek iyileştirmenin taban aylığa da yansıtılması durumunda ise en düşük emekli maaşı farklı senaryolara göre 30 bin TL seviyesini aşabilecek.
Gündemdeki hesaplamalara göre en düşük emekli aylığı için öne çıkan seçenekler şöyle:
Hangi formülün tercih edileceğine ilişkin son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek. Çalışmalarda en düşük emekli aylığının yaklaşık 30 bin TL'ye çıkarılması hedefleniyor.
2027 yılı bütçe görüşmelerinin 7-20 Aralık tarihlerinde TBMM Genel Kurulu'nda yapılması planlanıyor.Emekli maaşlarına yönelik düzenlemenin de yılbaşından önce yasalaştırılması hedefleniyor.Böylece emeklilerin ocak ayında hem enflasyon zammından hem de ek iyileştirmeden yararlanması amaçlanıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yaptığı açıklamasında "Emeklimize enflasyonun üzerinde bir artışı hedefleyen çalışmayı tamamlayıp Meclisimizin takdirine sunacağız" dedi. Öte yandan bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise emeklilere yönelik bir iyileştirme yapacaklarını ifade ederek, "Bu iyileştirmenin nasıl olacağına ilişkin teknik çalışmalar büyük ihtimalle aralık içinde tamamlanacak" açıklamasında bulundu.