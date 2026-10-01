EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMALARI: 2027 Ocak’ta en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

2026 yılının ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmaya devam etmesiyle birlikte milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü 2027 Ocak zammına çevrildi. TÜİK verilerine göre TÜFE, temmuz ayında yüzde 1,78 arttı. Ağustos ayında ise TÜFE aylık %1,84 artış gösterirken yıllık TÜFE %31,51 oldu. Gözler açıklanacak yeni verilerle birlikte şekillenecek orana çevrilirken, emekli zammı hesaplamaları ön plana çıktı.
TÜİK takvimine göre Eylül 2026 enflasyon rakamları 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da duyurulacak. Böylece eylül ayına ait aylık ve yıllık TÜFE değişimi netleşecek. Verilerin açıklanmasının ardından gözler, yılın son üç ayında yayımlanacak ekim, kasım ve aralık enflasyon rakamlarına çevrilecek.
TCMB'nin yıl sonu beklentisi gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak. OVP'ye göre 6 aylık enflasyon %9,04 olarak hesaplanıyor. Piyasa katılımcıları ise yüzde 10,07 artış bekliyor.
FKB'nin son tahminine göre ise 6 aylık TÜFE yüzde 10,73 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında en az yüzde 8,70 en fazla ise yüzde 10,73 zam alacak.
İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli aylığı hesaplamaları;
Mevcut maaş: 23.552 TL
- TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 25.601 TL
- OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 25.681 TL
- Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 25.921 TL
- FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 26 bin 79 TL
Mevcut maaş: 30.000 TL
- TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 32.610 TL
- OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 32.712 TL
- Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 33.018 TL
- FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 33.219 TL
Mevcut maaş: 35.000 TL
- TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 38.045 TL
- OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 38.164 TL
- Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 38.521 TL
- FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 38.756 TL
Mevcut maaş: 45.000 TL
- TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 48.915 TL
- OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 49.068 TL
- Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 49.527 TL
- FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 49.828 TL