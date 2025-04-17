EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMALARI BAŞLADI! 3 aylık fark netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Yaklaşık 16,5 milyon emekli, gözünü Temmuz ayında gerçekleşecek maaş zammına çevirmiş durumda. Her yıl iki kez, 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda güncellenen emekli maaşlarında, Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ilk 3 aylık oran netleşti. Temmuz zammının kesinleşmesi için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait veriler bekleniyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?
MART ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI!
TÜİK'in paylaştığı son verilere göre, Mart ayında yıllık enflasyon oranı %38,10'a ulaştı, aylık bazda ise %2,46'lık bir artış kaydedildi. Bu kapsamda, emekli maaşlarının belirlenmesinde dikkate alınacak enflasyon oranları Ocak için %5,03, Şubat için %2,27 ve Mart için %2,46 olarak gerçekleşti.
TEMMUZ 2025 EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Temmuz 2025 emekli maaş zammı oranı, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Nisan ayında %2,25, Mayıs ayında ise %1,87 olarak tahmin ediliyor. Haziran enflasyon verilerinin %1,50 ile %1,75 arasında olması durumunda, maaş zammının %15-17 seviyelerine ulaşması bekleniyor.
ENFLASYON FARKINA GÖRE EMEKLİ MAAŞI HESABI
Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 olarak açıklanmıştı. TÜİK tarafından bugün açıklanan verilere göre, aylık enflasyon yüzde 2,46 ile beklentilerin altında geldi.Yıllık enflasyon ise yüzde 38,1'e geriledi.
Mart ayı enflasyonuna göre maaş hesabı şu şekilde:
Toplam enflasyon: Yüzde 10.06
Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 3.83
7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
Toplam kümülatif zam: Yüzde 9.03
Emekli zamlarına ilişkin nihai veriler nisan, mayıs, haziran aylarında açıklanacak TÜFE rakamlarına göre belirlenecek.
OCAK 2025 EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR?
SSK, Bağ-Kur emeklileri 2025 Ocak ayında 15,75'lik zam aldı. En düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseldi.