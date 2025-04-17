EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMALARI BAŞLADI! 3 aylık fark netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Yaklaşık 16,5 milyon emekli, gözünü Temmuz ayında gerçekleşecek maaş zammına çevirmiş durumda. Her yıl iki kez, 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda güncellenen emekli maaşlarında, Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ilk 3 aylık oran netleşti. Temmuz zammının kesinleşmesi için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait veriler bekleniyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?