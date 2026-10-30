Emekli zammı netleşiyor: Gözler enflasyon verilerinde! Ocak 2027’de en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü Ocak 2027 maaş artışına çevrildi. Temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon verileriyle zam hesabında ilk üç aylık tablo ortaya çıktı. Yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29,64 olması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 10,09 oranında artış yansıyabilecek. Mevcut en düşük emekli aylığı üzerinden yapılan hesaplamalar da yeni maaş beklentisini gündeme taşıdı. Kesin zam oranı ise yılın kalan üç ayına ait enflasyon rakamlarıyla belli olacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı maaş artışı, yılın ikinci yarısındaki enflasyon verileri doğrultusunda hesaplanacak. Temmuz, ağustos ve eylül ayı rakamlarının duyurulmasıyla birlikte zam oranının ilk üç aylık bölümü netleşti.İlk üç aylık enflasyon verileri doğrultusunda emekliler için yüzde 5,57 oranında artış kesinleşti. Ancak nihai zam oranının ortaya çıkması için ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının da hesaplamaya dahil edilmesi gerekiyor.
Temmuz, ağustos ve eylül döneminde kaydedilen yüzde 5,57'lik enflasyon, ocak ayında yapılacak emekli zammı hesaplamasının şu ana kadarki bölümünü yansıtıyor. Yılın son üç ayında açıklanacak enflasyon rakamları da eklendiğinde, altı aylık toplam değişim ortaya çıkacak ve emekli maaşı artışının kesin oranı belirlenecek.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında, ilgili altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyon dikkate alınıyor. Dolayısıyla mevcut yüzde 5,57'lik oran, kesinleşmiş ocak zammı olarak değerlendirilmemeli.Yılın kalan bölümünde enflasyonun nasıl seyredeceği, emeklilerin alacağı zam oranını da doğrudan etkileyecek. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi durumunda maaş artışına ilişkin hesaplamalar da değişebilecek.
Ocak 2027'de maaşlara yapılması beklenen artışta, yıl sonuna yönelik enflasyon öngörüleri önem taşıyor. Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yılı sonu için enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklanıyor. Bu beklenti üzerinden yapılan hesaplamalar, yılın ikinci yarısındaki altı aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 9,04 düzeyinde oluşabileceğini gösteriyor.
Yıl sonu enflasyonunun piyasa tahminleri doğrultusunda yüzde 30 seviyelerine yaklaşması halinde, ikinci yarıdaki toplam enflasyonun yüzde 10 dolayına çıkabileceği değerlendiriliyor. Böyle bir tabloda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için emekli zammının yüzde 9-10 aralığında şekillenmesi beklenirken, memur ve memur emeklilerinin maaş artışında toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının etkisiyle yüzde 7-8 aralığı gündeme geliyor.
Ancak bu oranlar mevcut beklentiler üzerinden yapılan tahmini hesaplamaları yansıtıyor. 2027 Ocak döneminde uygulanacak kesin emekli maaşı zammı ve memur maaşı artışı, ilgili döneme ait veriler ve hesaplamalar tamamlandıktan sonra netleşecek.
Beklenen zam oranları üzerinden yapılan hesaplamalar, ocak ayında maaşların ulaşabileceği seviyelere ilişkin tahminleri de gündeme getirdi.
Yüzde 8'lik artış senaryosuna göre en düşük memur maaşının 75 bin 849 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 34 bin 52 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylığının da 26 bin ile 27 bin TL aralığında olabileceği tahmin ediliyor. Ancak en düşük emekli aylığına ilişkin nihai tutar, yapılacak yasal düzenlemelere bağlı olarak farklılaşabilir.
ÖNE ÇIKAN MAAŞ TAHMİNLERİ ŞÖYLE:
Bu tutarlar tahmini senaryolara dayanıyor. Nihai maaşlar, açıklanacak enflasyon verileri ve gerekli yasal düzenlemeler sonrasında kesinleşecek.
Ocak zammını belirleyecek en önemli göstergelerden biri olan enflasyon verilerini değerlendiren Faruk Erdem, üç aylık gerçekleşmenin yanı sıra yıl sonu tahminlerine de dikkat çekti.
Erdem, "Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık enflasyon yüzde 5,57 olarak gerçekleşti. Elimizde bu veri bulunuyor. Bunun dışında yıl sonuna ilişkin önemli tahminler de var. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,4 olarak yer alıyor. Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi'nden çıkan sonuçlar da bulunuyor. Bu verilere baktığımızda yıl sonu enflasyonunun yaklaşık yüzde 29-30 bandında oluşması bekleniyor" ifadelerini kullandı.
Yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden altı aylık zam oranlarını hesaplayan Erdem, SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle memur ve memur emeklilerinin farklı zam hesaplamalarına tabi olduğuna işaret etti.
Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:
"Bu tahminlere göre yaptığımız hesaplamada 6 aylık enflasyon yüzde 9 ile 10 arasında bir orana karşılık geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı, 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Memurlar ve memur emeklileri için ise temmuz ayından bu yana oluşan enflasyonun yüzde 7'lik temmuz zammını aşan kısmı, enflasyon farkını oluşturuyor. Ayrıca ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 5'lik bir artış alacaklar.
Gözler 3 aylık enflasyonda, yeni maaşlar ne olacak? İşte emekli zammında senaryolar...| Video