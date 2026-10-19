Haberler Yaşam Haberleri Emekli zammında yeni hesap! 2027 SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 19.10.2026 23:00

Emekli zammında yeni hesap! 2027 SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü 2027 Ocak ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. Temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zam hesabında ilk üç aylık tablo ortaya çıktı. Ekim, kasım ve aralık verileriyle netleşecek emekli zammı öncesinde, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak soruları gündemdeki yerini koruyor.

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Emekli zammında yeni hesap! 2027 SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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Emekli maaşlarında yeni yıl hesabı başladı. 2026'nın son üç ayına ilişkin enflasyon rakamları henüz açıklanmadan, mevcut veriler üzerinden farklı zam senaryoları hesaplanıyor. Emekliler bir yandan zam oranını takip ederken diğer yandan en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor. Kesin oran ve yeni maaş tutarları ise kalan enflasyon verilerinin ardından belli olacak.

Emekli zammında yeni hesap! 2027 SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam, 2026 yılının temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustos ayında yüzde 1,84 ve eylül ayında yüzde 1,84 olarak gerçekleşti.

Bu veriler doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için üç aylık birikimli enflasyon oranı yaklaşık yüzde 5,57 oldu. Ancak bu oran, ocak ayında uygulanacak kesin zam anlamına gelmiyor. Yılın son üç ayına ilişkin enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.

Emekli zammında yeni hesap! 2027 SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz 2026 itibarıyla en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL olarak uygulanıyor. İlk üç aylık enflasyon oranı üzerinden yapılan hesaplamada, bu tutarın yüzde 5,57 artışla yaklaşık 24 bin 864 TL seviyesine ulaşması mümkün görünüyor.

Ancak bu rakam kesinleşmiş yeni maaş tutarı değil, yalnızca açıklanan üç aylık enflasyon verisine göre yapılan hesaplamadır. En düşük emekli aylığının artırılması için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekebilir. Bu nedenle ocak ayında ödenecek en düşük emekli maaşı, enflasyon verileri ve alınacak kararlar doğrultusunda netleşecek.

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Emekli zammında yeni hesap! 2027 SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Ocak 2027 emekli zammının kesinleşmesi için temmuz-aralık döneminin tamamına ait enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. Ekim, kasım ve aralık ayı verilerinin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık enflasyon farkı hesaplanabilecek.

Memur emeklilerinin maaş artışında ise enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı da dikkate alınacak. Kesin oranlar açıklanmadan önce paylaşılan zam senaryoları ve tahmini maaş tabloları, mevcut veriler üzerinden yapılan hesaplamaları yansıtıyor.

Emekli zammı, emekli maaşı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorularının kesin yanıtı, yılın son üç aylık enflasyon verileri ve en düşük aylığa ilişkin olası yasal düzenlemelerin ardından belli olacak.

Emekli zammında yeni hesap! 2027 SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI İÇİN YIL SONU TAHMİNLERİ

Yıl sonu enflasyon beklentileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alabileceği zam oranına ilişkin farklı senaryolar ortaya koyuyor. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde altı aylık enflasyon oranı ve buna bağlı maaş tutarları değişebilecek.

Mevcut en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL üzerinden yapılan örnek hesaplamalar şöyle:

  • Yüzde 8,70 zam senaryosu: Yaklaşık 25 bin 601 TL

  • Yüzde 9,04 zam senaryosu: Yaklaşık 25 bin 681 TL

  • Yüzde 10,07 zam senaryosu: Yaklaşık 25 bin 924 TL

  • Yüzde 10,11 zam senaryosu: Yaklaşık 25 bin 933 TL

  • Yüzde 10,73 zam senaryosu: Yaklaşık 26 bin 79 TL

Bu tutarlar, farklı yıl sonu enflasyon tahminleri üzerinden yapılan hesaplamalardır. Kesinleşmiş maaşlar olarak değerlendirilmemelidir. Ayrıca en düşük emekli aylığına yapılacak artışın kapsamı ve miktarı, bu konuda alınacak yasal karar doğrultusunda şekillenebilir.

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