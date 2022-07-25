Emekli promosyon ödemeleri için bankalardan cazip teklifler gelmeye devam ediyor. Bankalar müşterilerin maaşlarını kendilerinden alma taahhüdü karşılığında promosyon ödemesi yapıyor. Böylece emekliler, dul ve yetimler banka promosyonu ile maaşlarının yanında ek gelir elde edebiliyor. Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 42,35 olarak belirlenirken, en düşük emekli maaşı ise 3.500 TL olarak kayıtlara geçti. Yapılan yüksek zam sonrası bankalar promosyon yarışına girdi. Bunlardan en dikkat çekeni ise ING Bank'tan geldi. Peki, emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? En yüksek emekli promosyon veren banka hangisi? İşte 2022 Emekli promosyon veren bankalar ve kampanyaları…