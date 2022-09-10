Emekliye 10 bin TL promosyon müjdesi! Emekli promosyonu veren bankalar neler, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

Emekli promosyonu veren bankalar hemen hemen her gün milyonların gündeminde yer alıyor. Özel ve kamu bankaları en yüksek promosyonu sunabilmek için kapışıyor. Çoğu banka, 10 bin TL sınırına ulaşmış durumda. Bu noktada Vakıf Bank, TEB, Denizbank, ING Bank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi ve QNB Finansbank kampanyaları araştırılıyor. Peki Emekli promosyonu veren bankalar neler, en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi, ne kadar veriyor? İşte, 2022 Emekli promosyon kampanya detayları

EMEKLİ PROMOSYONLARI 10 BİN TL'YE DAYANDI

Bankaların emekli maaş promosyonu ve ödemelerin ulaştığı rakamlar, gündemde en çok araştırılan ve konuşulan konular arasında yer alıyor.

Bazı bankalar, emekli maaşı taşıma işlemi sonrası emeklilere 8 bin TL üzeri ödemeler içeren kampanyalara imza atarken, ek ödemelerle bu rakam 10 bin TL'ye ulaştı.