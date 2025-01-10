Emevi Camii’nin halıları Gaziantep’ten

Muhaliflerin son operasyonuyla Beşar Esed'in ülkeyi terk etmesiyle yeniden ibadete açılan Şam Emevi Camii'ndeki halıların yıpranmış ve eskimiş olduğu yönündeki haberler üzerine geçen günlerde bir açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, halıların değişimine Gaziantep olarak talip olduklarını açıklamıştı.

Şahin'in talimatı ile camiye giden heyet çalışmalarını tamamladı. Şahin, "Arkadaşlarımız Gaziantep'e döner dönmez üretime başlandı. İnşallah ramazan ayında ilk teravihi Emevi Camii'nde o yeni halıların üzerinde kılacağız" dedi.