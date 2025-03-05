Emine Erdoğan: Bağımlılıklar yüzünden kayıp nesil ortaya çıkıyor

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yapımı tamamlanan Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Dursun Ataş, Ayşe Böhürler ve Şaban Çopuroğlu ile Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç ve çok sayıda kişi katıldı. Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadelede, güçlü ve asırlık bir kale olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, "Bir anne, babaanne ve anneanne olarak, Yeşilay Ailesi'ne sonsuz şükranlarımı sunuyor ve kuruluşunun 105'inci yılını kutluyorum. Bu güzel merkezin hayata geçmesinde, Kayserimizin hayırsever iş insanlarının da hatırı sayılır bir desteği var. Toplumsal dayanışma kültürümüzün çok güzel bir örneğini sergilediler. Kendilerine ve bu işbirliğine öncülük eden Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

"İNSANLARI ÖLÜMÜN KIYISINDA ÇIRPINIRKEN GÖRÜYORUZ"

Her çağın, kendine has problem alanları ürettiğini, bağımlılığın bir modern çağ problemi olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Sigara, alkol ve madde bağımlılığının, tüm dünyada yükselen bir trendi olduğunu üzülerek belirtiyorum. Uzmanlar, bilhassa uyuşturucu maddelerin daha önce hiç olmadığı kadar geniş bir çeşitliliğe sahip olduğunu söylüyorlar. Özellikle kimyasal yöntemlerle üretilen sentetik uyuşturucular, tehlikenin boyutlarını artırıyor. Toplumsal güvenliğe, sağlığa ve ülke geleceğine doğrudan etki ediyor. Bazen haberlerde, batılı ülkelerdeki bağımlılık sorununun geldiği, endişe verici noktaları gösteren dosyalar işleniyor. İnsanları sokak köşelerinde toplu halde kendinden geçmiş, ölümün kıyısında çırpınırken görüyoruz. Bağımlılıklar yüzünden kayıp nesiller ortaya çıkıyor" diye konuştu.