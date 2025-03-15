Haberler Yaşam Haberleri Emine Erdoğan: Çocuklarımız sevgiden mahrum kalmasın
Giriş Tarihi: 15.3.2025 22:55 Son Güncelleme: 15.3.2025 22:56

Emine Erdoğan: Çocuklarımız sevgiden mahrum kalmasın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Devlet Himayesindeki Çocuklarla İftar Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan: Çocuklarımız sevgiden mahrum kalmasın

Emine Erdoğan, "Yüzlerindeki tebessüm, gözlerindeki ışık, bu dünyanın en kıymetli hazinesi... Her bir yavrumuzla sohbet etmekten, sevinçlerine ve heyecanlarına ortak olmaktan büyük bir mutluluk duyduk" dedi.

YOLLARI AÇIK OLSUN

Emine Erdoğan ayrıca, "Tek dileğimiz, hiçbir çocuk sevgiden mahrum kalmasın, her evlat güven ve huzur içinde büyüsün. Bu özel buluşma vesileyle devlet himayesindeki tüm çocuklarımızın, koruyucu ailelerinin kalbinde, kendini ait hissedeceği yuvası ile buluşmasını temenni ediyoruz. Yolları açık, başarıları daim olsun" ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan: Çocuklarımız sevgiden mahrum kalmasın
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